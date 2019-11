Sardegna | Cristian Farris scomparso da un mese | la mamma pensa ad un rapimento

Sud Sardegna - scomparsa Cristian Farris : ora si indaga per presunto delitto : Svolta nelle indagini sul caso di Cristian Farris, il calzolaio 27enne scomparso da Orroli, piccolo centro del Sud Sardegna. I magistrati della Procura di Cagliari hanno deciso di aprire un fascicolo per omicidio. Mamma Giulia, che in queste settimane non ha mai smesso di cercare il figlio, però, non crede che il suo Cristian possa essere stato ucciso: "Finché non mi portano il corpo, per me è vivo". Si indaga per omicidio Cristian Farris è ...