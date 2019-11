Quale cuscino usare per la cervicale?

Fonte : dilei

(Di giovedì 21 novembre 2019) Passando tutto il giorno seduti su una sedia e chinati su uno smartphone e la notte sdraiati su un materasso sbagliato e abbracciati a unqualunque, allora non ci si deve sorprendere se ci si risveglia pieni di dolori. Mal di testa, dolore al collo e alle spalle, ma anche vertigini, mal di schiena e nausea. Questi alcuni dei dolori più comuni di cui soffrono gli italiani, tanto al risveglio quanto nel corso della giornata. E nella gran parte dei casi tutto dipende dalla postura errata che assumiamo, in maniera particolare di notte. Il fatto è che ad ogni posizione potrebbe corrispondere un diverso dolore o disturbo. Può unrisolvere il problema? Sì, ma deve essere “quello giusto”. Il: perché è importante per un buon sonno Il trattoè molto sensibile e delicato. La sua struttura è interessata dalle numerose terminazioni nervose che ...

AntonioValiante : @myrtamerlino @luigidimaio Quale giornalista degno di questa professione può intervistare nullità come dimail e la… - massysassolino : RT @MightyStorm_: Non è importante su quale cuscino posi la testa la notte, a me interessa dove dormono i tuoi pensieri. - alessandrapaga6 : Mia nipote 9 mesi,che ancora non sa gattonare,non so per quale assurdo motivo ha imparato a buttarsi di faccia,da s… -