Metro C Roma | Mit e Campidoglio danno l' ok ai fondi | arriverà fino a Piazza Venezia

Fassina : per Ama stessa strategia del fallimento usata per Roma Metropolitane : Roma – “Anche su Ama, va avanti la strategia di induzione al fallimento delle partecipate del Comune di Roma. L’assessore Lemmetti con grande efficacia determina, attraverso l’ostruzione all’approvazione dei bilanci, il fallimento delle municipalizzate per poi arrivare alla loro liquidazione, come nel caso di RomaMetropolitane, o alla loro privatizzazione, come nel caso di Ama, per servizi ad elevato valore ...

Bordoni : primi disastri dopo liquidazione Roma Metropolitane : Roma – “I primi disastrosi effetti della messa in liquidazione di Roma Metropolitane cominciano a palesarsi con il blocco della metro C e il forte rischio che la stazione di Piazza Venezia non vedra’ mai la luce cosi’ come una delle due talpe che verra’ interrata e da li’ non si potra’ piu’ tornare indietro. Se sul progetto della linea C a piazza Venezia verra’ messa una pietra tombale non ci ...

Metro Spagna a Roma - riapre la fermata dopo la chiusura per fumo dai freni di un treno : È stata riaperta la fermata Spagna della Metro A e i treni hanno ripreso a fermarsi. Lo fa sapere Atac. La fermata della Metropolitana di Roma era stata evacuata e...

Metro Spagna a Roma chiusa - fumo dai freni di un treno : passeggeri evacuati : Scatta l'allarme antincendio nella Metro A Spagna di Roma e scatta il panico tra i passeggeri costretti a scendere dal treno. E' successo attorno alle 15.30. Nella stazione si è avvertito un forte...

Fumo dai freni di una vettura trainata : chiusa la stazione Metro Spagna a Roma - passeggeri allontanati : Scatta l’allarme anti incendio e chiude la stazione metro Spagna, nel centro di Roma. Al momento il personale sta facendo allontanare i passeggeri dalla stazione centrale anche se i vigili del fuoco né l’azienda municipalizzata segnalano la presenza di roghi.“Alcuni passeggeri mi hanno detto che quando è passato il convoglio trainato i freni è come se avessero preso fuoco, c’è stato molto Fumo ...

Roma Metropolitane - Uil : chiesto incontro urgente a liquidatore : Roma – “Siamo vicini alle lavoratrici ed ai lavoratori di Roma Metropolitane, nel giorno in cui per la prima volta in azienda e’ entrato il liquidatore Giovanni Mottura, dottore commercialista e revisore legale dei conti, nominato dall’Amministrazione Capitolina per il tempo necessario al compimento di tutti i compiti e gli adempimenti di legge in attuazione di quanto disposto dalle deliberazioni di Assemblea capitolina ...

Maltempo a Roma - allagamenti e Metropolitana chiusa : traffico in tilt. FOTO : Nella capitale alberi crollati e danni a cantine, garage, negozi e abitazioni al piano terra. Code e rallentamenti per la chiusura di un tratto della tangenziale Est. Inagibile la stazione della metropolitana Manzoni. Soccorse 4 persone bloccate in auto dall’acqua

Maltempo - allerta a Roma : Capitale in tilt tra allagamenti - traffico e Metro bloccata : Alla prima vera giornata di pioggia autunnale che da questa mattina cade ininterrottamente sulla città, Roma si ritrova nel caos, tra strade allagate e tombini ostruiti che stanno causando lunghi ingorghi automobilistici e disservizi su tutta la rete del trasporto pubblico. Al momento sono segnalate lunghe code sulla Tangenziale Est, nel tratto tra viale Castrense e lo svincolo per l’A24, per la chiusura di un tunnel dovuta ad un ...

Bordoni : amarezza e indignazione per decisione liquidazione Roma Metropolitane : Roma – Grande amarezza e indignazione per la decisione odierna di mettere in liquidazione Roma Metropolitane dopo che il Tar ieri aveva respinto il ricorso per un difetto formale sulla titolarità dei ricorrenti. Ci sembrano inutili e superflue le rassicurazioni della sindaca Raggi che è stata l’artefice di una decisione che mette a serio rischio il destino di 150 lavoratori e che potrebbe bloccare le diverse opere in corso da parte della ...

Roma Metropolitane : Campidoglio nomina Giovanni Mottura liquidatore società : Roma – L’assemblea dei soci di Roma Metropolitane, sulla base dell’ordinanza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha nominato Giovanni Mottura liquidatore della società. Il liquidatore, che ha accettato la nomina, resterà in carica per il tempo necessario al compimento di tutti i compiti e gli adempimenti stabiliti per legge in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione di Assemblea capitolina n.79 e dalla ...

R.Mussolini : Sindaco e Giunta hanno deciso liquidazione Roma Metropolitane : Roma – «Sindaco e Giunta hanno, di fatto, deciso la liquidazione di una società nonostante qualsiasi ulteriore tipo di analisi. Anche Roma Metropolitane, dunque, finisce nel tritacarne dell’amministrazione a cinque stelle, in barba a qualsiasi logica strategica e di mercato. Come emerso anche oggi nel corso della commissione Trasparenza a rimetterci per questa scelta scellerata saranno, ancora una volta, in tanti, a cominciare dai lavoratori e ...

Maltempo Roma : dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A : dopo oltre 12 ore di stop, in serata ha riaperto la stazione Manzoni della Metro A di Roma, chiusa questa mattina in avvio del servizio per un guasto legato ad un allagamento seguito al Maltempo che ieri ha interessato la città. L'articolo Maltempo Roma: dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allagata la stazione Metro di Roma : chiusa la fermata Manzoni : allagata a causa del nubifragio di ieri la stazione metro Manzoni di Roma. Secondo quanto si è appreso, l’acqua ha raggiunto gli impianti delle scale mobili. Da stamattina la stazione è chiusa e i treni transitano senza fermarsi. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Atac consiglia di utilizzare le stazioni limitrofe di Vittorio Emanuele e San Giovanni. Per far fronte ai disagi provocati dal Maltempo, nella Capitale sono ...

Maltempo Roma : disagi per i viaggiatori della Metro A : disagi per i viaggiatori della metro A di Roma: è chiusa la fermata Manzoni, i treni transitano senza fermarsi. La chiusura sarebbe dovuta all’allagamento dello stazione per le piogge intense. Interdetto al traffico per allagamento anche un tratto del sottopasso della stazione Tiburtina. L'articolo Maltempo Roma: disagi per i viaggiatori della metro A sembra essere il primo su Meteo Web.