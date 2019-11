Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) Siena, 21 nov. (Adnkronos Salute) - "Da novembre 2018 è stato segnalato un focolaio regionale di infezioni causate da K. pneumoniae ed E. coli produttori di Ndm (New) nella zona nord-occidentale della. Ad oggi, sono stati segnalati circa 1.000 casi di colonizzazione (pazienti che hanno

News24Italy : #L'infettivologo: 'in Toscana caso New Delhi ora sotto controllo' - LIDAMUGNAI : RT @qn_lanazione: Batterio New Delhi, l'infettivologo: 'Casi in diminuzione, le strategie funzionano' #Toscana - WandaPardini : RT @qn_lanazione: Batterio New Delhi, l'infettivologo: 'Casi in diminuzione, le strategie funzionano' #Toscana -