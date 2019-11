Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 21 novembre 2019): Credo che ilandrà sulun centrocampista. Per fortuna Allan sta tornando fisicamente a posto, ma manca un suo vice Alessandroè intervenuto a Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, per parlare delle possibili mosse diin entrata ed uscita del. Questo quanto detto dal giornalista: SULDEL“La copertina del giorno se la prende Balotelli, ma ci sono novità anche in casae Milan. Credo che la squadra azzurra andrà sulun centrocampista. Per fortuna Allan sta tornando fisicamente a posto, ma manca un suo vice che potrebbe arrivare in questa finestra di. Difficilmente invece, De Laurentiis lascerà partire. Immagino che il club proverà a trattenere il belga, sembra invece più certa la partenza dello spagnolo....

Enzovit : Cosattini sul mercato del Napoli: ”Partiranno Callejon e Mertens a gennaio. Serve un vice…” -