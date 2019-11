Beve soda caustica e va in coma | cure flop a Sidney | salvato a Pozzuoli

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Ha bevuto dellacredendo fosse acqua ed è entrato subito entrato. Protagonista della storia è Raffaele D'Ambrioso 23enne di(Napoli) che da qualche mese viveva in Austrialia dove si era trasferito per lavorare come pizzaiolo. Lo scorso luglio, il giovane aveva bevuto da una bottiglia qualche sorso dicredendo che nel recipiente ci fosse dell'acqua naturale. Era al lavoro quando ha ingerito per errore la sostanza. Entrato inper otto giorni, il 23enne è stato sottoposto a due interventi all'ospedale di Sydney. I medici sono riusciti a salvargli la vita, ma non a farlo guarire del tutto: il giovane pizzaiolo infatti non riusciva ancora a consumare cibi solidi e poteva alimentarsi solo con bevande e liquidi.Da lì, come spiega il Messaggero, è nata la decisione di rientrare in Italia e chiedere aiuto ai medici dell'ospedale Santa Maria delle ...

