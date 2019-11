Alitalia verso la proroga Governo in campo | Conte | «No a soluzione con toppe»

Alitalia : il ministro Patuanelli perplesso - si va verso una proroga condizionata : Si va verso una proroga condizionata per Alitalia . La richiesta di almeno altre otto settimane avanzata da Fs e Atlantia ha incontrato infatti le perplessità sia dei commissari, sia del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli , cui spetta la decisione definitiva sulla proroga . Per questo i commissari pretendono ora un ruolo maggiore, richiedendo di avere una “interlocuzione diretta e immediata con ...

Alitalia - martedì scade il termine Verso l'ennesima proroga. Rumors : Si apre l'ennesima settimana decisiva per Alitalia. Martedi' 15 scade il termine entro cui va presentata l'offerta vincolante da parte della cordata guidata da Fs e, per lo stesso giorno, si e' riconvocato il Cda di Atlantia per le "delibere inerenti". La holding dei Benetton lascia aperta qualsiasi ipotesi in vista della scadenza. E se dal fronte del governo viene ribadito il no a una nuova iniezione di denaro, si ...