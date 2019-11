Fonte : tuttoandroid

(Di mercoledì 20 novembre 2019)ha ricevuto un nuovo interessantemento, che introduce una feature richiesta a gran voce dagli utenti: la modalità scura. L'articolopersi: ildidà ilmodalità scura proviene da Tutto

TuttoAndroid : Spark per Android si aggiorna: il client di posta elettronica dà il benvenuto alla modalità scura… - spark_radio_NYC : RT @artdielle: L’8 giugno 1867 a bordo del piroscafo Quaker City Mark Twain salpa da New York per un lungo viaggio nel Vecchio Mondo. Le su… - nmrpmv : tutti riescono a scaricare spark ar studio senza problemi, solo il mio computer mi sta facendo dannare, per me deve… -