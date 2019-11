Pensione di vecchiaia ferma a 67 anni | i nuovi requisiti dal 2020 Novità e regole

Fonte : leggioggi

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Buone notizie per milioni di italiani che intendono andare indinel, 2021 e 2022: a differenza di quest’anno, che ha visto incrementare il requisito anagrafico per accedere alladidi ben 5 mesi, nele nel 2021 non si registra alcun aumento in tal senso: l’età di accesso alla bramatadiresta bloccata a 67. Quindi, per ladirimarrà fermo il requisito di 67. Ma non solo. In base al recente Decreto Mef del 5 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2019, non ci sarà alcun aumento della cosiddetto “speranza di vita” – indice stimato dall’Istat – in quanto è stato dimostrato che in media gli italiani non vivono abbastanza da far innalzare la soglia anagrafica. Ildi età ricomincerà a salire a partire dal 2023, quando per lasciare il lavoro ...

