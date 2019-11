Manovra | ok della Ue con riserva | «Italia a rischio di non conformità»

Manovra - Giuseppe Provenzano : “Il messaggio no tax è il messaggio della destra più estrema” : Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, è intervenuto sugli emendamenti alla Manovra, difendendo le misure del governo: "Si può intervenire su tutto, ma la plastic tax non va tolta di mezzo. Il messaggio no tax è il messaggio della destra più estrema. No tax vuol dire scuola e sanità private. Non dobbiamo alzare la pressione fiscale, ma redistribuirla per evitare di pesare sulla classe media".Continua a leggere

L'iter della Manovra entra nel vivo. L'incognita è Renzi : La manovra sarà al centro dei lavori parlamentari di questa settimana e il governo, dopo la pioggia di emendamenti arrivati anche dalle forze politiche di maggioranza, prova a serrare i ranghi per evitare non solo l'assalto alla diligenza, ma anche possibili incidenti di percorso. E mentre prosegue la battaglia a distanza tra Pd e Renziani, Matteo Salvini punta tutto sulla conquista dell'Emilia Romagna per dare un colpo ferale ...

Manovra : Fornaro - ‘no a gioco primi della classe’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Quello della Manovra di bilancio non sarà un passaggio facile. Faremo la nostra parte, quello che però non è accettabile è il gioco dei primi della classe”. Lo ha affermato Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera, intervenendo all’assemblea di Articolo uno.“Non accetteremo -ha aggiunto- partiti di maggioranza impegnati a martellare con emendamenti soppressivi i muri ...

Manovra - controlli fiscali anonimi : per il Garante della Privacy violerebbero la legge : La legge di Bilancio 2020 ha iniziato il suo iter parlamentare in vista di una prossima e, quanto più possibile celere, approvazione. Ma le norme in essa contenute sono soggette ai rilievi non solo delle diverse parti politiche, ma anche delle altre istituzioni ed autorità indipendenti dello Stato. E' il caso, ad esempio, dell'articolo 86 della legge di Bilancio. Se dovesse essere approvato senza ulteriori modifiche, infatti, questo articolo ...

Manovra - Gualtieri : “Diminuisce la pressione fiscale. Stime fantasiose sull’impatto della plastic tax e della stretta sulle auto aziendali” : La Manovra “non solo diminuisce la pressione fiscale in misura considerevole rispetto al tendenziale, ma riduce le tasse anche rispetto all’anno precedente”. Infatti “al netto della lotta all’evasione e delle misure sulle Dta bancarie (le imposte differite attive, ndr), le vere e proprie misure che si possono assimilare a tassazione ‘cubano’ 3,4 miliardi su un complesso di Manovra di 30 miliardi”. A ribadirlo, ...

"La Manovra non contribuisce a superare le incertezze" : i rilievi della Corte dei Conti : La Corte dei Conti bacchetta la manovra. “Va sottolineato come la mancanza di un quadro organico delle misure che si intende assumere, rinviate a specifici provvedimenti collegati, non consente di valutare pienamente come si intenda intervenire sulle principali criticità del nostro sistema economico e istituzionale”, hanno sottolineato i magistrati contabili in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato ...

Manovra - Coldiretti : “La plastic tax colpisce i 2/3 della spesa delle famiglie” : La plastic tax colpisce 2/3 della spesa a tavola delle famiglie e rischia di penalizzare a cascata l’intera filiera agroalimentare dove si concentra il 76% degli imballaggi in plastica. E’ quanto ha affermato la Coldiretti in occasione dell’audizione in Senato sulla legge di bilancio. L’obiettivo di riduzione della plastica va perseguito nell’ottica di una visione strategica di ampio respiro con incentivi premianti per lo sviluppo e la ricerca ...

Plastic e sugar tax - auto aziendali e Quota 100 : le incognite della Manovra : Al Senato in corso l’esame del disegno di legge di Bilancio. Emendamenti fino al prossimo sabato. E molto può cambiare

Manovra di tasse? Ecco i numeri : colpite banche - assicurazioni - imprese della plastica e delle bibite dolci - concessionari e petrolieri : La legge di Bilancio per il 2020 è o non è “la Manovra delle tasse“? Da giorni il premier Giuseppe Conte zittisce le polemiche ricordando che eviterà il temuto aumento dell’Iva per 23 miliardi e va quindi considerata la finanziaria che “ha operato il taglio di tasse più cospicuo degli ultimi anni”. A ben guardare nuove imposte e aumenti ci sono: ammonta a circa 5,8 miliardi il gettito aggiuntivo che arriverà nelle casse ...

Manovra - plastic tax : il governo verso un prelievo dimezzato e un rinvio della misura : Continua la discussione sulla plastic tax: il governo starebbe pensando di ridurre la platea di prodotti soggetti a prelievo, insieme a una riduzione sull'entità dello stesso. Si starebbe ipotizzando un rincaro fra i 60 e i 40 centesimi al chilo, invece dell'euro attualmente previsto. In cantiere anche un possibile rinvio: da aprile a luglio 2020.Continua a leggere

Manovra - l’Ass. Coscioni : “No all’agenzia politura della ricerca : chiediamo ai parlamentari modifiche” : Da molti anni i ricercatori italiani chiedono che i meccanismi di finanziamento pubblico della ricerca scientifica vengano semplificati e resi certi, con calendari e scadenze precise, e con modelli di valutazione e selezione trasparenti e aperti. A tal proposito è stato suggerito che la creazione di un’Agenzia Nazionale per la ricerca possa rispondere a tali bisogni, su modello dell’ANR Francese o della DFG Tedesca. Il modello di ...

Sanità - i nodi della Manovra al centro del Healthcare summit del Sole 24 ore : L’appuntamento farà il punto anche sul ruolo delle tecnologie e dei modelli innovativi per gli acquisti nel Ssn di cui parleranno imprese, centrali di acquisto, enti regionali, istituzioni e clinici

Manovra : Della Vedova - ‘senza discontinuità con Conte 1 è maionese impazzita’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – ‘Il Conte bis aumenta le tasse per pagare il conto degli aumenti IVA del Conte uno. Così come per Alitalia, dove il Conte uno ha fallito con un progetto sbagliato e fallimentare, che ha mandandato in fumo 800 milioni. La mancanza di discontinuità è il peccato originale di questa maggioranza che si mostra già come una maionese impazzita”. Lo afferma il segretario di ‘Più Europa’, ...