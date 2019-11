Manovra - ok da Ue (con riserva) : «Rischi su deficit e debito - riesame a primavera» : Via libera della Commissione Ue alla Manovra italiana 2020, nonostante per Bruxelles «pone rischi di non rispetto del Patto di stabilità»

Manovra - ok della Ue con riserva : «Italia a rischio di non conformità» : Via libera della Commissione Ue alla Manovra italiana 2020, nonostante per Bruxelles «pone rischi di non rispetto del Patto di stabilità», ovvero potrebbe portare «ad una...

Manovra - stretta sugli appalti e più oneri anche per i condomini : Si inizia a votare: mentre al Senato è ancora in corso la cernita degli emendamenti al disegno di legge di Bilancio, la commissione Finanze della Camera si pronuncia da oggi sugli articoli del...

Manovra - la Ue dà via libera con riserva : “Italia a rischio non conformità. Sulla flessibilità per il dissesto giudizio in primavera” : Come da attese, la Commissione europea ha dato un sostanziale via libera alla Manovra italiana per il 2020, nonostante per Bruxelles come comunicato ad ottobre ci siano “rischi di non rispetto del Patto di stabilità“. La legge di Bilancio potrebbe portare “ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell’obiettivo di medio termine“. Inoltre persiste il rischio di “non rispetto del benchmark di ...

Bruxelles promuove la Manovra italiana con riserva : ?rischio deviazione su deficit e debito : Sono otto i paesi della zona euro che la Commissione europea considera a rischio di violazione del Patto. Bruxelles chiede che la manovra non venga snaturata da troppi emendamenti che ne pregiudichino i saldi di bilancio

Manovra : Confedilizia - M5S e Pd rinnovare cedolare negozi : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico hanno presentato emendamenti al disegno di legge di bilancio che prevedono l’estensione al 2020 della cedolare secca per gli affitti dei negozi, attualmente valida per i soli contratti stipulati nel 2019. Confidiamo che la proposta sia approvata dal Parlamento. Sarebbe assurdo far decadere una misura introdotta appena un anno fa”. Lo ...

Conte : la Manovra renderà il paese più giusto - equo e sicuro : Conte: "Diciamo la verità agli italiani. Questa e' una manovra economica per le famiglie, i lavoratori e le imprese.Per chi chiede più innovazione

Manovra - congedo parentale obbligatorio di 10 giorni dal 2020 : la proposta del Pd : Il Partito Democratico, tra gli oltre 900 emendamenti alla legge di Bilancio presentati, punta su un pacchetto di 20 richieste di modifiche, tra cui l'estensione del congedo di paternità da 7 a 10 giorni, già dal 2010. Tra i ritocchi alla Manovra proposti dai dem c'è anche il finanziamento con 100 milioni l'anno in più per tre anni del Fondo per la non autosufficienza.Continua a leggere

Giuseppe Conte : "La Manovra? Realizziamo il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi" : “Realizziamo il più grande taglio di tasse degli ultimi tempi rispetto allo scenario a politiche invariate, in un quadro di finanza pubblica complicato”. È il messaggio che il premier Giuseppe Conte scrive su Facebook. “Chi dice il contrario o è un bugiardo o è in malafede”, scrive ancora. Poi i dettagli della manovra. Il premier elenca le misure principali della finanziaria che il governo sta ...

Manovra - meno tasse e nuove spese : lo scontro su Quota 100 : Una carica di emendamenti in parte attesa che però a sorpresa viene, per una Quota non piccola, dalla stessa maggioranza di governo. Le proposte di modifica al disegno di legge di Bilancio...

Manovra : Conte chiama gioco squadra ma da maggioranza valanga emendamenti : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Travolta da una valanga di emendamenti, in barba all’appello del premier Giuseppe Conte al gioco di squadra e a non stravolgerne il testo. Sono ben 1.743 le proposte di modifica presentate dalle sole forze di maggioranza alla Manovra su un totale di 4.550. In sintesi, quasi 4 proposte su 10 arrivano dagli alleati di governo. In commissione Bilancio al Senato l’amara sorpresa: l’appello ...

Manovra - oltre 4.500 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e auto aziendali : Sono circa 4.550 gli emendamenti alla Manovra, secondo quanto si apprende, presentati dai gruppi parlamentari alla Manovra in commissione Bilancio al Senato. «Ripenseremo profondamente...

Manovra - oltre 3000 emendamenti : da Imu chiesa a Iva ridotta sui condom - plastic tax e auto aziendali : «Ripenseremo profondamente alcune misure come quelle sulla tassazione delle auto aziendali e la plastica monouso». Lo scrive Antonio Misiani, viceministro Pd all'Economia, sulla...

**Manovra : emendamento Iv - norma ‘Notre Dame’ per Venezia - sconto 50% donazioni** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Arriva l’emendamento ‘Notre Dame’ per Venezia, che prevede una defiscalizzazione del 50% per tutte le donazioni libere, fino a 96.000 euro. L’emendamento è contenuto nel pacchetto di circa 230 proposte di modifica, presentate da Italia viva al ddl bilancio in commissione Senato del Senato.L'articolo **Manovra: emendamento Iv, norma ‘Notre Dame’ per Venezia, sconto 50% ...