LIVE Andorra-Virtus Bologna | EuroCup basket 2019-2020 in DIRETTA | 52-44 a fine primo

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATEMPO:52-44 52-44 Jelinak segna, dopo essere stato pescato troppo facilmente nel pitturato. 50-44 Gioco da tre punti chiuso da Teodosic. 50-43 Penetrazione vincente di Teodosic che trova il canestro e anche il fallo. 50-41 2/2 ai liberi per Llovet. 48-41 1/2 dalla lunetta per Baldi Rossi. 48-40 Tripla di Jelinak, pescato con i tempi perfetti da Hannah. 45-40 Ancora Teodosic da tre! Assolutamente on fire la stella della. 45-37 Teodosic serve Markovic che segna da tre punti. 45-34 Gioco da tre punti completato per Delia. 45-33 Grande penetrazione per Pajola che pesca Delia, il quale segna subendo il fallo. 45-31 1/2 per Markovic dalla lunetta 45-30 Ancora Massenat a segno. 43-30 Baldi Rossi trova il canestro nel pitturato. 43-28 Massenat segna il libero aggiuntivo. 42-28 Massenat segna da ...

