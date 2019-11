Ilva | Conte | ArcelorMittal rinunci ai 5mila esuberi I commissari | a Taranto riserve al

Ilva - l’allarme dei commissari dopo l’ispezione a Taranto : “Riserve al minimo”. Conte : “Dirò a Mittal che in Italia si rispettano le regole” : Le riserve di materie prime dentro l’acciaieria Ilva di Taranto sono “al minimo”. È l’allarme lanciato dai commissari straordinari dopo l’ispezione effettuata nello stabilimento gestito da ArcelorMittal, dopo la verifica negata sei giorni fa. La situazione notata da Franco Ardito, Antonio Lupo e Alessandro Danovi conferma quindi quanto la stessa triade ha messo nero su bianco nel ricorso ex articolo 700 depositato ...

Ilva - Conte e il retroscena sulla trattativa con Arcelor Mittal : condanna l'M5s alla sparizione politica? : Nella giornata di venerdì, l'emergenza Ilva potrebbe uscire dallo stallo. Infatti è in programma un incontro a Palazzo Chigi tra il premier, Giuseppe Conte, e la proprietà della multinazionale ArcelorMittal. In quell'occasione, Conte proverà a convincere gli indiani a non recedere dal contratto e ad

Salva-Stati - Conte a Salvini : «Era al tavolo a sua insaputa». E su Ilva annuncia : «Dirò a Mittal che le regole si rispettano» : Dall'assemblea dell'Anci di Arezzo Giuseppe Conte torna a "pungere" Matteo Salvini: «Oggi abbiamo scoperto che c'è un negoziato che è da un anno in corso: il...

Sergio Mattarella convoca Giuseppe Conte al Quirinale - stufo per i ritardi sull'Ilva : un gesto pesantissimo : Sergio Mattarella non è Contento dell'attività politica del premier Conte. E con la convocazione dei sindacati al Quirinale, lo ha ampiamente dimostrato, scrive La Stampa in edicola martedì 19 novembre. In base al galateo istituzionale, non è compito del presidente additare la strada al capo del gov

Ilva - Conte tratta con ArcelorMittal : un decreto per lo scudo : Sarà per l'assedio dei pm e dei Tribunali e sarà perché «il fate presto, salvate l'Ilva» di Sergio Mattarella non può restare inascoltato, sta di fatto...

Ex Ilva - Conte vede Mittal venerdì Incentivi per evitare la lite giudiziaria : L’irritazione del gruppo verso l’ad Morselli. L’appello del premier alle società partecipate per investire nel «cantiere Taranto». L’incontro tra premier, Tesoro e Cassa depositi e prestiti

Ex Ilva - ArcelorMittal sospende il piano di chiusura. Incontro con Conte venerdì : «Non spegnere gli altiforni della ex Ilva fino alla definizione della causa civile». È stato questo l'invito fatto in mattinata dai giudici di Milano all'azienda. Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l'Ilva è un grande problema nazionale che va risolto con tutto l'impegno e la determinazione

Roma, 18 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli incontreranno i vertici di AncelorMittal venerdì alle 18.30.

**Ex Ilva : Conte studia piano B e sonda Cdp - sempre più stretto spiraglio Mittal** : Roma, 18 nov. (Adnkronos) – Oltre 40 minuti di colloquio per Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri con i vertici di Cassa depositi e prestiti a margine delle celebrazioni per i 170 anni della Cdp. Al centro del lungo confronto il tema più scottante dell’agenda politica ed economica del Paese: l’ex Ilva, ora che AncelorMittal sembra deciso a voltare le spalle a Taranto e alla produzione ...

Ilva - ecco la proposta di Mittal al governo : Conte ora prende tempo : L'offensiva giudiziaria, con ben due inchieste delle procure di Taranto e Milano, e soprattutto l'offerta del governo a far scendere in campo Cassa depositi e prestiti stanno sortendo gli...

Ilva - il piano per il salvataggio : dalla Cdp agli esuberi Conte rilancia su Arcelor : ROMA «A Milano e Taranto è partito il cinema, il cerchio intorno a Mittal si sta stringendo. Se gli indiani pensavano che avessimo l'anello al naso hanno sbagliato Paese». La...

Ilva - Filippo Facci : la procura di Milano si sostituisce alla politica - il disastro di Conte e dell'Italia : La magistratura si sostituisce alla politica, ma niente si sostituirà all' industria che avevamo e che non avremo più. Non c' è una ragione al mondo, infatti, per cui una multinazionale dovrebbe tornare a investire in Italia laddove i chiari di luna della magistratura possono sfasciare o paralizzare

Ilva - offensiva di pm e governo : poche alternative - Conte in trincea : A palazzo Chigi e al ministero della Giustizia negano qualsiasi contatto con il procuratore capo di Milano, Francesco Greco. E' però rumoroso nelle stanze del governo il tifo per i...