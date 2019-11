Di Maio contro Renzi e Zingaretti | Lo Ius culturae non è in programma | così come lo

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - l'asse contro Conte : così si ribellano alla riforma Ue del Mes : Non sono solo le opposizioni a mettere i bastoni tra le ruote a Giuseppe Conte. La questione del presunto accordo segreto stipulato con l'Unione europea sta mandando su tutte le furie anche i Cinque Stelle. "Il Parlamento aveva dato un preciso mandato al Presidente del Consiglio - tuonano i deputati

Ex Ilva - Di Maio : “Incontro? Spero ci sia. Dobbiamo riportare al tavolo Arcelor Mittal” : “La strada su cui stiamo puntando come governo è far desistere Arcelor Mittal dall’abbandonare Taranto per via giudiziaria. Perché se la multinazionale se ne va un anno dopo gli accordi fatti, questo noi non lo possiamo permettere. Lo Stato si deve far rispettare. Tutte le altre scelte deriveranno poi dal fatto che la multinazionale indiana si deve sedere di nuovo al tavolo. Noi speriamo ci possa essere un tavolo a Palazzo Chigi”. Lo ...

XFactor - Mara Maionchi contro Malika Ayane : Che c... dici? : Durante la puntata di giovedì 14 novembre, lo scontro tra Malika Ayane e Mara Maionchi è stato infuocato nel commentare la perfomance di Nicola Cavallaro, uno dei concorrenti del music show di Sky. Il ragazzo fa parte della scuderia “Over” di Mara Maionchi e ha portato sul palco il brano “90 min” di Salmo, uno dei rapper più apprezzati della scena italiana. La scelta del brano è stata fatta da Mara Maionchi ma Malika Ayane non ha apprezzato il ...

Luigi Di Maio - "ironia della sorte" su Venezia. La battuta sull'alluvione contro la Lega - Calderoli furioso : "L'ironia della sorte" di cui ha parlato Luigi Di Maio a proposito della alluvione che ha devastato Venezia fa infuriare la Lega. Il leader del Movimento 5 Stelle nella sua diretta su Facebook ha ricordato con un mezzo sorriso come pochi giorni prima del disastro la giunta regionale del Veneto, di c

Caso Cucchi - Di Maio contro Salvini : “Si deve scusare con la famiglia” : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, torna sulla sentenza sul Caso Cucchi e critica il leader della Lega, Matteo Salvini, che non ha voluto scusarsi con la famiglia di Stefano e con la sorella Ilaria: "Salvini, non puoi dire che la sentenza su Cucchi dimostra che la droga fa male. Cosa significa? Che se uno sbaglia nella vita deve essere pestato a morte? Credo che sarebbe meglio porgere le scuse".Continua a leggere

X Factor - scontro tra Mara Maionchi e Malika Ayane : “Che ca*** dici?”. “Non mi interrompere”. Fischi dal pubblico : Nicola Cavallaro ha cantato a X Factor – in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno – un brano di Salmo, 90MIN. Dopo l’interpretazione,tre giudici hanno manifestato il loro dissenso nei confronti della performance e della scelta di portare sul palco la canzone di un rapper. Per Malika Ayane, in particolare, Nicola Cavallaro sarebbe stato la brutta copia di Salmo. A quel punto è intervenuta Mara Maionchi: “Ma che ...

Di Maio sbotta : chi rema contro M5s può anche andarsene : "Chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell'Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movimento non lo piangera'". Cosi' il capo politico del M5s Luigi Di Maio in un post dove aggiunge: il M5s lavora "per cambiare il Paese" e "a testa bassa, non alimentando retroscena su qualche giornale compiacente". "Sapevamo bene che sarebbe potuto succedere che qualcuno di noi pensasse piu' ai suoi interessi" dice e ...

Ex Ilva - malumori dei parlamentari M5s per la linea Di Maio : “La battaglia contro l’immunità la facciamo - ma il governo non cada su questo” : L’umore è quello della rassegnazione mista a smarrimento. La crisi sul capitolo Ilva per il Movimento 5 stelle è molto più in un dossier sul tavolo da risolvere il prima possibile per salvare indotto e lavoratori. È l’ennesima prova di tenuta di un gruppo che da mesi ormai fatica a riconoscersi nel suo leader e che, nei fatti, non lo segue più. Anche per questo le parole di Luigi Di Maio, al termine delle riunioni dei parlamentari M5s di Camera ...

Emilia Romagna - Di Maio : “Zingaretti vuole che siamo uniti contro le destre? Idea da anni ’70. Ci presenteremo dove saremo pronti” : “Zingaretti dice che bisogna essere uniti contro le destre in vista delle elezioni regionali? Non siamo negli anni ’70. Qui il tema non è destra o sinistra. Non ci appartiene questa Idea come M5s. E’ proprio con questo atteggiamento, cioè con l’essere uniti contro le destra, che negli Usa si è favorita la vittoria di Donald Trump“. Lo ribadisce ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il ministro degli ...

Ex Ilva - M5s compatto per il no allo scudo penale per ArcelorMittal. Di Maio contro Renzi : “Non tolleriamo giochetti - è problema per governo” : Serata di riunioni in casa Movimento 5 stelle. Tema: crisi dell’ex Ilva di Taranto. La prima riunione dura più di tre ore a Palazzo Madama tra i senatori pentastellati con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Al termine, mentre le porte si aprono, si sente nitidamente Barbara Lezzi urlare “io lo scudo non lo voto”. “Abbiamo discusso animatamente – ammette il senatore 5 stelle Mattia Crucioli ...

Mittal avvia l'abbandono di Ilva - scontro tra Conte e M5S. Di Maio : «No a ricatti dell'azienda» : ArcelorMittal deposita in tribunale l'atto di recesso dal contratto di affitto dell'Ilva di Taranto. È la mossa formale, preannunciata dieci giorni fa, con cui l'azienda...

Ilva - rivolta dei 5 stelle pugliesi contro Conte (e Di Maio) : Lo scudo si incrina, arriva quasi fino a spezzarsi, sotto le mazzate dei parlamentari pugliesi. Di buon mattino Giuseppe Conte prova a prendere il toro per le corna. Convoca a Palazzo Chigi gli onorevoli della regione dell’Ilva. Li convoca insieme al capo politico Luigi Di Maio, al ministro competente Stefano Patuanelli, a colui che dovrà gestire la patata bollente in aula, il titolare dei Rapporti con il Parlamento, Stefano ...