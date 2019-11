Comuni | Anci Veneto | nel 2019 spesa per investimenti a +23% 2

Anci : Mattarella - ‘democrazie in affanno - Comuni motore nuovo senso civico’ : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) – “Taluno dice che anche le democrazie vivono un affanno. Si è è sempre detto, in realtà non è così, ma quello che è importante che sempre i Comuni restano componenti fondamentali della loro struttura portante. La loro vitalità è condizione di vitalità dell’ontera Repubblica, della nostra democrazia. E possono essere ‘devono essere- motore di un rinnovato senso civico. La mia speranza è ...

Anci : Mattarella - ‘Comuni sono base Repubblica’ : Arezzo, 19 nov. (Adnkronos) – “I Comuni non sono la periferia della Repubblica ma la base della Repubblica. Costituiscono un tratto essenziale della nostra identità nazionale e, posti come sono alle radici dell’ordinamento, lo alimentano in virtù della rappresentatività e della maggiore vicinanza con le concrete comunità di vita. Per questo non può esistere un’efficace strategia pubblica che escluda i Comuni o che li ...

Aeroporti : appello Airgest a Comuni trapanesi - ‘in bilanci risorse per promozione turistica’ : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – “Quando l’aeroporto funzionava lo si è dato per scontato, si pensava che fosse eterno ma lo stavamo perdendo. Dopo uno slancio di sensibilizzazione condiviso, è ora di dare la stoccata per rimettere in piedi la struttura e renderla complice della crescita del territorio. Mi appello quindi ai comuni affinché, entro la scadenza dei bilanci del 31 dicembre, inseriscano le somme relative alla ...

Comuni - all’assemblea Anci il Manifesto per città al servizio delle persone grazie alla tecnologia. Da gestione dei rifiuti a sicurezza : Era il 2010 quando iniziava a circolare il termine Smart City, la città intelligente. A distanza di pochi anni, al posto di progetti che ancora oggi stentano a decollare, inizia già a farsi strada un nuovo modello: è quello della Augmented City, la città Aumentata, quella cioè che punta a garantire a tutti i cittadini il diritto di vivere la città, aumentandone i servizi grazie all’uso intelligente della tecnologia. Saranno l’internet delle ...

Maltempo - è allerta arancione su centro e levante della Liguria. Scuole : aperte a Genova - a Savona ingresso dalle 9. L'elenco con le decisioni dei Comuni : Per un miglioramento bisognerà aspettare perché anche la giornata di sabato sarà caratterizzata da Maltempo e instabilità

Legge di bilancio 2020 : nuovi poteri Comuni - cosa cambia per i municipi : Legge di bilancio 2020: nuovi poteri comuni, cosa cambia per i municipi Con la nuova Legge di bilancio 2020 si vorrebbero dare maggiori poteri ai comuni. In particolare, i sindaci potrebbero avere un ruolo più forte per ciò che concerne la riscossione dei tributi comunali, anche attraverso uno snellimento delle procedure burocratiche. Ne ha parlato Maria Laura Cruciani in un servizio andato in onda nell’ultima puntata di DiMartedì su La7. ...

Poste Italiane : Anci Veneto - uffici postali nei piccoli Comuni indispensabili : Padova, 28 ott. (Adnkronos) - Oggi la presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha partecipato a Roma all’evento “Sindaci d’Italia” organizzato da Poste Italiane a Roma che ha visto la partecipazione di oltre 5000 sindaci dei piccoli Comuni ed è stata l’occasione per fare il punto sugli obiet

Allerta meteo per oggi in nove regioni - allarme arancione per Liguria - Lombardia - Piemonte e Toscana - si prevedono abbondanti piogge e rischio alluvioni - scuole chiuse in alcuni Comuni : Sono in totale nove le regioni dove la Protezione Civile, per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna e dalle isole baleari, ha diramato l’Allerta meteo. In alcune regioni la situazione può diventare di una certa pericolosità per la possibilità di abbondanti piogge con rischio alluvione. Le regioni dove già dalle prime ore di oggi si sta abbattendo il maltempo sono la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e la ...

Manovra : Anci Veneto - reintegro fondo Imu-Tasi per i Comuni ottima notizia : Padova, 22 ott. (Adnkronos) - “Il reintegro del fondo Imu/Tasi per i Comuni è un’ottima notizia per le amministrazioni comunali che avranno risorse aggiuntive per poter investire e rispondere alle istanze dei territori e delle Comunità. Si tratta di un segnale importante di attenzione e di sensibili

Liguria - allerta meteo arancione e gialla/ Maltempo e scuole chiuse in molti Comuni : Liguria, allerta meteo arancione e gialla: scuole chiuse e Maltempo in numerosi comuni della provincia di Genova. Tutti i dettagli

Enti locali : Fermi - 'è tempo di cambiare e rilanciare ruolo e importanza Comuni' (2) : (AdnKronos) - "Nell’ultima tornata elettorale, in ben 188 Comuni lombardi su 995 si è presentata un solo candidato sindaco e una sola lista, mentre in 16 casi addirittura non si è presentato nessuno, con il conseguente commissariamento del Comune", spiega Fermi. "Le cause di questa disaffezione sono

Enti locali : Fermi - 'è tempo di cambiare e rilanciare ruolo e importanza Comuni' (3) : (AdnKronos) - "Semplificare e sburocratizzare significa anche non introdurre nuove norme che abbiano la finalità solo apparente di voler arginare il fenomeno della corruzione. La proliferazione di norme e di adempimEnti in tema di anticorruzione, che soffocano e in alcuni casi paralizzano soprattutt