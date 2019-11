Red Dead Redemption 2 e Destiny 2 non girano in 4K e 60fps su Stadia come promesso

Red Dead Redemption 2 su PC con le impostazioni grafiche al minimo è un incubo fatto di personaggi senza volto : Se vi siete mai chiesti che aspetto ha Red Dead Redemption 2 per PC con le impostazioni grafiche al minimo, questa notizia vi darà la risposta che cercate.Il titolo di successo di Rockstar è ora disponibile anche su PC e lo YouTuber LowSpecGamer ha mostrato attraverso un video l'aspetto del gioco con le impostazioni al minimo.Il risultato è un incubo in cui tutti i personaggi del gioco sono senza volto, mani e dita, così come gli animali, oltre ...

Su PC il frame rate di Red Dead Redemption 2 sta causando problemi a dir poco curiosi : Red Dead Redemption 2 su PC sta accusando una serie di problemi, in particolare per quanto concerne il frame rate.Come possiamo vedere, infatti, su PC il gioco può raggiungere i 60fps mentre su console si rimane legati ai canonici 30fps. Ebbene, questo incremento del frame rate su PC starebbe comportando un ciclo giorno-notte accelerato, molto più veloce su PC rispetto alle controparti PS4 e Xbox One.I giocatori stanno infatti lamentando questo ...

Red Dead Online a tolleranza zero - piovono ban per gli imbroglioni : Il compleanno di Red Dead Online è ormai prossimo alle celebrazioni. Se infatti Red Dead Redemption 2 è approdato sul mercato nel corso degli ultimi giorni del mese di ottobre dello scorso anno, la sua controparte in rete si è fatta attendere una manciata di settimane in più, vedendo la luce soltanto il 27 novembre 2018 in fase beta (una fase che è terminata in via ufficiale il 14 maggio 2019, ndr). Milioni sono chiaramente i giocatori che ...

Red Dead Redemption 2 ottiene un'enorme aggiornamento per PC che corregge molti bug : E' disponibile su PC il più grande aggiornamento di Red Dead Redemption 2. Rockstar ha pubblicato la patch 1.14 come promesso, della dimensione di 2.91 GB e risolve una serie di problemi.Tra questi il più grande è il problema di stuttering che alcuni giocatori hanno segnalato, e che Rockstar sostiene sia causato da alcune configurazioni di GPU Nvidia e CPU a quattro e sei core. La patch implementa correzioni, ma aggiunge anche una soluzione ...

Red Dead Redemption 2 PC - recensione : Dopo tanta attesa, Red Dead Redemption 2 arriva finalmente su PC. Il capolavoro di Rockstar ha richiesto infatti non poco lavoro per presentarsi nella forma in cui lo vediamo ora e la prima sensazione che regala è gratitudine, per non aver sacrificato la qualità della trasposizione in funzione di una release anticipata.Recensire RDR2 ci porta nel difficoltoso labirinto del cercare di non dire qualcosa di già detto, quindi dopo una veloce ...

Red Ben Clempson arriva in Red Dead Online : lo spietato assaltatore di treni e omicida è la nuova Taglia Leggendaria : Con Red Dead Redemption 2 ora disponibile per PC, tutti gli ultimi aggiornamenti (e quelli in arrivo) per Red Dead Online, tra cui la Taglia Leggendaria, la nuova collezione della settimana e molto altro, saranno disponibili su tutte le piattaforme.Le autorità hanno messo una Taglia sulla testa di un certo Red Ben Clempson, noto per il caos scatenato sulle rotte ferroviarie locali e capo della famigerata banda di Red Ben. Audace e sfacciato, ...

Google Stadia - ecco i 12 giochi disponibili al lancio : c’è anche Red Dead Redemption 2 : (Foto: Google) L’attesissimo servizio di videogame in streaming Google Stadia debutterà ufficialmente il prossimo 19 novembre anche in Italia e porterà in dote 12 giochi, da Red Dead Redemption 2 a Assassin’s Creed Odyssey. Una selezione piuttosto limitata, che però è destinata a salire in modo costante col passare dei mesi. Google Stadia aprirà dunque i battenti mettendo sul piatto appena una dozzina di titoli. L’elenco completo ...

Red Dead Redemption 2 ha una mod che consente di "ricreare" gli effetti dati dal ray tracing : Red Dead Redemption 2, dopo l'intramontabile nude mod, ora ne ha ottenuto una nuova che consente di riprodurre gli effetti del ray tracing, tecnologia che il gioco attualmente su PC non supporta.Come con i giochi precedenti tra cui Grand Theft Auto 5 e The Witcher 3, il re-shading grafico offre un drastico cambiamento nell'aspetto senza un grande sforzo richiesto per l'installazione.Questa particolare mod, scaricabile dal sito Nexus Mods, ...

In Red Dead Redemption 2 i giocatori hanno trascorso più di un anno a cercare di pescare un pesce leggendario : Questa volta non si tratta di file trovati dai dataminer che possono essere facilmente smentiti, ma della guida ufficiale di Red Dead Redemption 2, quindi di una fonte affidabile.All'interno del gioco, cita la guida, sarebbe presente un pesce gatto leggendario, un'enorme creatura che pesa quasi 200 chili e per pescarlo servirebbe un'esca speciale. Insomma, messa così sembra alquanto facile: ma perché in un anno nessuno ci è riuscito? Per mesi ...

In Red Dead Redemption 2 per PC fioccano mod - tra cui quella che vi consente di girare per il mondo nudi : La versione PC per Red Dead Redemption 2 conta già alcune mod, tra cui quella che vi trasforma in un'aquila. Tuttavia era inevitabile che qualcuno ne creasse una che vi consente di cavalcare per il mondo completamente nudi.La mod Lenny's Simple Trainer, pubblicata da LMS sul sito web Mod Red Dead, consente ai giocatori di modificare il testo in un file INI per passare facilmente da un modello all'altro del gioco. L'elenco completo dei modelli ...

Alle 11 un'imperdibile diretta con Red Dead Redemption 2 per PC : Per questa mattina è in programma un'altra delle imperdibili dirette di Eurogamer.it e, stavolta, il protagonista sarà Red Dead Redemption 2, da poco sbarcato anche su PC.Il capolavoro di Rockstar, dopo l'uscita su PS4 e Xbox One, è approdato su PC e questa versione presenta alcuni miglioramenti tecnici rispetto alla controparte console, anche se l'esperienza di gioco rimane la stessa che abbiamo già apprezzato.Se siete interessati a dare uno ...

Red Dead Redemption 2 ha venduto 26 milioni di copie. GTA 5 a quota 115 milioni di copie piazzate : Il report finanziario del 2° trimestre di Take-Two Interactive Software è disponibile e i risultati sono davvero impressionanti. Le entrate sono aumentate di oltre il 70% su base annua e le spese ricorrenti degli utenti sono aumentate del 32%, con il risultato che la società ha aumentato le sue prospettive finanziarie per il 2020.Take-Two attribuisce il suo successo alla forte performance di Borderlands 3, che ha avuto un lancio eccezionale e ...

Red Dead Redemption 2 : una mod permette di giocare nei panni di un'aquila : Se anche avete sempre voluto esplorare il mondo di Red Dead Redemption 2 nei panni di un'aquila allora è il vostro giorno fortunato. Basterà infatti caricare dei file di salvataggio modificati per sfrecciare tra le nuvole del titolo Rockstar.Il set di file creati dall'utente TanyaeNorth permettono infatti di sostituire il modello del protagonista con quelli di un'ampia gamma di animali e persone, non tutti i modelli sembrano funzionare ma con la ...