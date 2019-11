Neonata abbandonata priva di vita in una borsa nel Fiorentino

Fonte : agi

(Di martedì 19 novembre 2019) Il corpo di unapartorita al nono mese di gravidanza e con il cordone ombelicale ancora attaccato​ è stato trovato a Campi Bisenzio, nel. Alle 11.45 il personale di una farmacia comunale di in via San Martino si è accorto di unaaccanto al raccoglitore dei farmaci. Aprendola hanno trovato il corpo di una bambina di carnagione chiara avvolto in una coperta e senza lesioni apparenti.

