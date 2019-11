L’Oréal | Zarra | ‘nella trasformazione digitale le persone sono centrali’

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 19 novembre 2019) Milano, 19 nov. (Adnkronos) – Il beauty tech, il settore della tecnologia applicata alla cosmesi e alla bellezza, avanza con l’utilizzo di nuove tecnologie: big data, intelligenza artificiale, piattaforme. Ma al centro dellanon cile tecnologie ma le. “Continuiamo a parlare die alla fine quando parliamo di questo parliamo di come usiamo la tecnologia, come usiamo ilper rompere gli schemi del processo di interazione con il brand”, spiega Aggeliki, chief digital officer di L’Oréal Italy, a margine di un incontro a Milano con le startup. “Per fare questo usiamo strumenti, piattaforme, innovazione, dati e indicatori di prestazione. Ma la cosa più importanteleche portano nuove idee, leggono i dati e trovano spunti e che usano gli strumenti e le piattaforme”, ...

about_big_data : RT @lorealitalia: 'Lavoriamo ogni giorno più per le persone che per i dati, perché senza le persone i big data non sono nulla' Aggeliki Zar… - chidambara09 : RT @lorealitalia: “Utilizziamo i #BigData per comprendere i bisogni dei consumatori e rispondere a questi qui ed ora, nell’immediatezza del… - FabianaMagaz : “Vogliamo restare connessi con le #startup. Nel mondo #digitale ci sono pochissime cose che possiamo fare da soli.… -