Con Xbox Scarlett Microsoft potrebbe estendere le funzionalità di Xbox Play Anywhere

"Con PS5 e Xbox Scarlett la velocità di frequenza del processore aumenterà del 50%" : PlayStation 5 e Xbox Scarlett arriveranno tra circa un anno, ma i confronti tra le due console stanno già invadendo la rete. Entrambe le macchine mirano a fornire giochi con risoluzione 4K (se non superiore) ed entrambe competono in termini di potenza. Tuttavia, le due console utilizzeranno la CPU Zen 2 di AMD. Ma l'implementazione di questa CPU quanta differenza porterà rispetto agli hardware attuali?GamingBolt ha parlato con Ivan Pabiarzhyn, ...

Segnalati alcuni problemi Con l'Xbox Elite Controller Series 2 : La serie di Controller Xbox Elite, nonostante il prezzo piuttosto elevato, ha avuto la sua giusta fetta di fan. Quindi, quando la serie 2 è stata annunciata per $ 180, sembrava sarebbe stata un successo per Microsoft. Sfortunatamente, alcuni consumatori hanno segnalato problemi con il Controller come pulsanti che non rispondono o connettività scadente.Windows Central ha riscontrato dei problemi e un membro dello staff li ha ritrovati su ben due ...

Il boss di Xbox : "gli RPG sono un'area su cui dovremmo Concentrarci" : Xbox UK ha pubblicato una nuova intervista video con Phil Spencer, capo della divisione Xbox di Microsoft.Mentre la maggior parte delle domande si concentrava sul gusto personale e sulla storia di Spencer, un quesito era piuttosto interessante. E' stato chiesto al boss di Xbox su quale genere le piattaforme di Microsoft dovrebbero concentrarsi di più."Una delle cose di cui sono davvero orgoglioso è che per noi sono aumentati gli RPG".Leggi ...

Dopo il lancio di Xbox Scarlett Microsoft Continuerà a supportare Xbox One : In un'intervista con GamesIndustry l' Head of Xbox Game Studios, Matt Booty ha dichiarato che non hanno in programma di abbandonare il supporto per Xbox One solo perché sarà disponibile un nuovo hardware. Ha paragonato il passaggio alle iterazioni telefoniche confermando che in questo momento Microsoft ha molto in arrivo per l'attuale ammiraglia. Il colosso di Redmond sta guardando alle sue console Xbox come un intero ecosistema."Abbiamo fiducia ...

Xbox One si aggiorna Con migliorie e novità – Arriva il November Update 2019 : Pochi giorni fa nel caso vi fosse sfuggito, Microsoft ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Xbox One, disponibile per tutte le versioni della console e giocatori, quindi anche per chi non è Insider. Scopriamo insieme le novità e migliorie introdotte. Nuovo aggiornamento per Xbox One Il nuovo aggiornamento introduce finalmente il supporto per la lingua italiana nel dettato. Da oggi se avete il Kinect o un Headset ...

Xbox Scarlett sarà la prima di una serie di Console di nuova generazione : Non sappiamo ancora nulla su Project Scarlett, a parte il fatto che probabilmente la vedremo sul mercato tra non più di un anno.Quanto meno Phil Spencer continua a fornire qualche informazione sui progetti di Xbox per la next gen, e stando alle sue parole sembra proprio che Microsoft abbia imparato dagli errori commessi con Xbox One, e non abbia più intenzione di tenere sul mercato un hardware dalle specifiche tecniche non all'altezza dei ...

Per il capo di Xbox per crescere bisogna collaborare Con Sony e Nintendo : Secondo Phil Specenre, per continuare ad avere margini di crescita all'interno dell'ormai satura mercato videoludico, bisogna lavorare in una nuova ottica: quella della collaborazione.In particolare, il numero 1 di Xbox ha dichiarato come sarebbe necessaria una collaborazione all'interno dell'industria, tra Xbox, PS4 e Nintendo, per continuare a crescere."Sono d'accordo che si debba lavorare insieme, perché per il cliente avere le grandi ...

Con Xbox Scarlett Microsoft non ripeterà gli errori commessi al lancio di Xbox One : Microsoft sta pensando all'imminente next-gen e Phil Spencer, capo di Xbox, ricorda molto bene l'inizio di questa generazione di console ormai sul viale del tramonto. Microsoft, che aveva dominato la generazione precedente con Xbox 360, entrò in gara con una console più costosa, meno potente e con un messaggio confuso su DRM e il concetto di "proprietà".La società ha trascorso gli ultimi anni a correggere gli errori iniziali, ma ha ammesso che ...

Google Stadia : ecco i dettagli sulla compatibilità Con i Controller PlayStation - Xbox e Nintendo : Google ha aggiornato le sue pagine di supporto su Stadia con i dettagli sui controller di terze parti compatibili con il servizio in arrivo.Al lancio, l'unico modo per giocare sui televisori è utilizzare Chromecast Ultra con il controller Stadia. Funziona tramite Wi-Fi e sfrutta così il pieno potenziale dell'accessorio first party collegandosi direttamente ai server Stadia. Sui telefoni Chrome e Pixel, è necessaria la connettività USB in quanto ...

X019 : Con Xbox Scarlett Microsoft punta a "velocità" - "frame rate più elevati" e "una CPU più potente" : Microsoft è davvero soddisfatta di detenere il diritto di vantarsi di aver realizzato la console più potente del mondo e sembra che non voglia perdere questa "posizione" con la prossima generazione di hardware.Secondo Aaron Greenberg, Microsoft's GM of games marketing, Xbox si sta concentrando sulla potenza pura, la velocità e la CPU parlando di Project Scarlett."Il team che ha creato Xbox One X sta realizzando Project Scarlett", ha affermato ...

X019 : Microsoft stupisce Con tre nuovi giochi Xbox Games Studios e molte altre novità : in occasione della puntata odierna di Inside Xbox, trasmessa in diretta dall’XO19 di Londra, Microsoft ha annunciato diverse novità, tra cui tre nuovi giochi di Xbox Games Studios e altri quattro titoli in anteprima mondiale. Di seguito un recap dei principali annunci: nuovi giochi in arrivo per Xbox Game Pass Sono stati svelati più di 50 giochi in arrivo su Xbox Game Pass, tra ...

X019 : Xbox Game Pass Continua a crescere Con Rage 2 - The Witcher 3 - Remnant From the Ashes - Age of Empires II e molti altri : Un evento dedicato all'universo Xbox di questi tempi non è un evento Xbox senza nuovi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che sicuramente molto bene sta facendo sin dal suo debutto.I giochi in arrivo sono davvero parecchi, alcuni saranno disponibili già ora mentre altri arriveranno nel corso del 2019 e successivamente nel 2020. I grandi nomi, inoltre, non mancano:GIOCHI DISPONIBILI ORALeggi altro...

X019 : Aaron Greenberg Conferma che non ci saranno informazioni riguardanti Xbox Scarlett : Come ormai saprete, a partire da stasera a Londra si terrà l'evento di Microsoft, ovvero X019. Per l'occasione Aaron Greenberg, General Manager di Xbox Games Marketing presso Microsoft, ha espresso la propria eccitazione a riguardo.Tuttavia apprendiamo che durante l'evento verranno presentati esclusivamente giochi e non ci sarà posto per qualche dettaglio riguardante la console di prossima generazione, Xbox Scarlett. "Il prossimo anno sarà ...

Inside Xbox a X019 : alle 20 : 30 seguite Con noi l'evento di Microsoft : Questa sera a Londra andrà in scena la nuova edizione dell'evento di Microsoft, X019, e noi di Eurogamer.it lo seguiremo in diretta.La manifestazione, per chi non lo sapesse, riguarda tutto l'universo Xbox. Quindi ci aspettiamo importanti annunci per i giochi, ma anche interessanti novità per il futuro di Microsoft, come Project xCloud.Un evento assolutamente da non perdere e, a partire dalle ore 20:30, lo seguiremo in diretta insieme al nostro ...