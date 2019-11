Bonus tv e decoder | ora è ufficiale | chi deve cambiare il televisore

Come chiedere il Bonus per comprare una nuova tv o un decoder : Dal 18 dicembre chi ha un reddito basso potrà avere uno sconto di 50 euro in vista del prossimo cambiamento del segnale del digitale terrestre

Cambia il segnale digitale - a dicembre il Bonus per acquistare tv e decoder : Al via da dicembre i nuovi contributi per l’acquisto di decoder e Smart TV in grado di supportare la tecnologia DVBT2 (passo avanti rispetto alla DVBT1 attuale). A breve, assicurano dal ministero dello Sviluppo economico, verrà infatti pubblicato il decreto interministeriale Mise-Mef che ne consentirà l’erogazione. L’obiettivo è di “incrementare gli attuali 151 milioni di euro” stanziati con la ...

Televisione - cambia il segnale digitale : due anni di tempo per adeguarsi. Da dicembre via al Bonus per l’acquisto di nuove tv o decoder : A partire dal prossimo anno e fino al 2022 si compirà lo switch off del digitale terrestre attualmente in uso (Dvb-T1) e il passaggio al nuovo standard Dvb-T2. I consumatori quindi avranno due anni di tempo per adeguarsi, sostituendo i vecchi televisori (quelli comprati prima del 2017) con tv che siano compatibili oppure comprando un decoder che consenta la ricezione del segnale. Per questo motivo, già il governo Gentiloni aveva previsto ...

