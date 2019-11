Ruba l’auto della mamma e va in giro con 7 amici | poi lo schianto Daniele muore a 16 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 18 novembre 2019) “Per favore non fate lo stesso errore che ha fatto lui, non rischiate la vostra vita per delle stronzate… vivetela”. E’ quanto scrivono i genitori, la nonna, il fratello minore e la sorella maggiore diBurelli, il ragazzo di 16di Fagagna (in provincia di Udine) morto la scorsa notte in un incidente stradale dopo aver sottrattoallamentre lei dormiva. Le parole dei familiari sono affidate a un post pubblicato sulla pagina Instagram del ragazzo. L’ incidente si è verificato nella notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre poco dopo l’1.50. Una Opel Corsa, in cui stavano viaggiando gli otto minorenni, è uscita di strada sulla provinciale 5 tra Rodeano e Sandel Friuli e si è capottata dopo aver abbattuto un paloluce e un cartello stradale.A perdere la vita sul colpo per le gravi lesioni riportate il 16enne. Feriti gli altri sette(tutti ...

