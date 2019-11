Maltempo | treno locale deraglia in val Pusteria Tromba d' aria devasta la Feniglia

Maltempo Italia : treno deraglia e valanga investe un paesino. La situazione : Un treno a Rio Pusteria, in val Pusteria, è rimasto bloccato a causa di una frana. Non si segnalano feriti. “Lo smottamento – scrive su Twitter la provincia di Bolzano – è avvenuto proprio al passaggio di un treno, un passeggero è stato portato in salvo dai Vigili del fuoco volontari senza riportare ferite di alcun tipo”. Il treno era partito da Fortezza e diretto a Brunico. La Val Pusteria risulta attualmente isolata. La linea ferroviaria è ...

