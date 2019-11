L' alta marea da record sommerge Venezia

Acqua alta a Venezia : attesa marea fino a 110 cm - piazza San Marco allagata : A Venezia la marea sta lentamente salendo: raggiungerà il suo livello massimo alle 13:20 con 110-115 cm, con l’allagamento di piazza San Marco e del 12% di calli e sestieri. La piazza simbolo della città è uno dei punti più bassi e comincia ad allagarsi già con una marea superiore a 80 cm (per Rialto ci vuole una quota di 105 cm). Da oggi si cerca di tornare alla normalità, riaprono le scuole a Venezia e nelle isole. La situazione della ...

La marea dà tregua a Venezia. Ma la guardia resta alta : Dopo una settimana di passione per l'alta marea che ha allagato calli, chiese, abitazioni e alberghi, a Venezia è tregua, relativa e temporanea, ma comunque tregua. Tanto basta per respirare ottimismo, con piazza San Marco che riapre per la gioia dei veneziani e dei turisti che oggi per ore erano stati tenuti alla larga per motivi di sicurezza. Le saracinesche dei negozi si rialzano e le vetrine tornano a colorarsi con i vetri di ...

Acqua alta a Venezia - marea si ferma a 150 cm : turisti a caccia di selfie nel dramma della città allagata : Comincia a rientrare l'allerta a Venezia dove la piena di 160 centimetri non ha raggiunto il suo massimo: l'Acqua è arrivata a 150 centimetri a Punta Salute e poi ha iniziato a...

Venezia - sirene d'allarme e Piazza San Marco sommersa : alta marea - previsione da incubo fino a martedì : Altra giornata di allerta massima a Venezia, dopo l'alluvione che ha devastato la perla della Laguna a metà settimana, causando 2 morti e un miliardo di euro di danni. Piazza San Marco è stata di nuovo sommersa e chiusa al pubblico, in mattinata sono suonate le sirene poco prima delle 8 per segnalar

Acqua alta Venezia - la marea scende : domani previsto massimo di 110 cm : In lenta discesa la marea a Venezia: un’ora e mezza dopo il picco di 150 cm segnato alle 13:10 circa, alle ore 14:40 il mareografo di Punta della Salute segnava 130 cm. domani la marea resterà sostenuta ma su livelli inferiori: l’ultima previsione del Centro maree del Comune di Venezia è di un massimo di 110 cm alle 13:20. L'articolo Acqua alta Venezia, la marea scende: domani previsto massimo di 110 cm sembra essere il primo su ...

Acqua alta a Venezia - torna l'allerta : picco massimo arrivato a 150 cm. La marea inizia a scendere. Chiusa Piazza San Marco : torna l'allerta a Venezia: dopo un giorno di tregua - quando il sole era tornato a fare capolino - era prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello avrebbe dovuto tocare i 160...

Maltempo : oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia - disagi anche a Roma e Firenze : Continua la forte ondata di Maltempo su tutta la penisola italiana. Previste per oggi, domenica 17 novembre, intense precipitazioni e forti venti di Scirocco che potranno toccare i 100 chilometri orari in alcune zone adriatiche. Sono annunciate copiose nevicate in tutto l'arco alpino oltre i 1500 metri. Resta intanto in ginocchio la città di Venezia, disagi anche a Roma e Firenze. ancora acqua alta a Venezia Continuano le preoccupazioni per la ...

Acqua alta a Venezia - marea si ferma a 150 cm e comincia a scendere : comincia a rientrare l'allerta a Venezia dove la piena di 160 centimetri non ha raggiunto il suo massimo: l'Acqua è arrivata a 150 centimetri a Punta Salute e poi ha iniziato a...

Acqua alta a Venezia - marea si ferma a 150 centimetri e comincia a scendere : comincia a rientrare l'allerta a Venezia dove la piena di 160 centimetri non ha raggiunto il suo massimo: l'Acqua è arrivata a 150 centimetri a Punta Salute e poi ha iniziato a...

Acqua alta a Venezia - è record : marea a 150 cm in città - 3° superamento in 6 giorni : L’Acqua alta sta toccando in questo momento i 150 cm nel centro storico a Venezia, ma non dovrebbe essere ancora la punta massima di marea: lo rende noto il Centro maree del Comune spiegando che in mare il picco è già stato raggiunto, a 155 cm, e quindi si attende che questo sia il livello che toccherà anche a Venezia. Sembra scongiurato il picco inizialmente previsto di 160 cm. La città è ora allagata per il 70%. Il terzo superamento dei ...

Acqua alta a Venezia - marea a 155 centimetri : atteso il picco di 160 : Torna l'allerta a Venezia: dopo il giorno di tregua di ieri dove il sole era tornato a fare capolino è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe toccare i 160...

Acqua alta a Venezia - marea a 155 centimetri : atteso il picco di 160 : Torna l'allerta a Venezia: dopo il giorno di tregua di ieri dove il sole era tornato a fare capolino è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe toccare i 160...

Acqua alta a Venezia - torna l'allerta super-marea : atteso per le 13 un nuovo picco di 160 cm. Chiusa Piazza San Marco : torna l'allerta a Venezia: dopo un giorno di tregua - quando il sole era tornato a fare capolino - è prevista per oggi una nuova super-marea il cui livello dovrebbe tocare i 160 centimetri...

Acqua alta a Venezia : livello del mare in calo - ma la marea è a 137 cm : Il livello del mare Adriatico davanti alla laguna di Venezia appare in calo, ma il livello di marea nel centro storico continua a crescere: alle 11:30 ha segnato 137 cm, secondo quanto reso noto dall’amministrazione comunale di Venezia, sulla base dei dati registrati dalla piattaforma Ismar-Cnr. La situazione è ancora in evoluzione. L'articolo Acqua alta a Venezia: livello del mare in calo, ma la marea è a 137 cm sembra essere il primo su ...