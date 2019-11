Hong Kong | assedio al Politecnico

Hong Kong : 38 feriti - anche un 84enne : 5.07 E' di 38 feriti , di cui cinque in condizioni critiche, il primo bilancio degli scontri di ieri a Hong Kong . Lo riferisce la Hospital Authority. Di questi, diciotto persone sono in condizioni stabili, mentre sei sono state dimesse. Ventiquattro di loro sono state ricoverate tra la mezzanotte e le 7.30 del mattino, e tra questi c'è anche un uomo di 84 anni.

Hong Kong - studenti tornano in piazza : 4.46 Decine di manifestanti vestiti di nero sono ritornati in strada sulla penisola di Kowloon, dopo una notte di caos e assedio al PolyU, dove si è concentrata la battaglia tra polizia e studenti a seguito della quale decine di manifestanti sono stati arrestati. A Nathan Road, la via principale di Kowloon, gruppi di manifestanti sono comparsi per la strada per ripristinare i blocchi stradali, scrivono diversi media di Hong Kong, che mostrano ...