Gazzetta | Napoli | tutto in discussione | anche la conferma di Ancelotti

Gazzetta – Il doppio volto di Insigne tra Napoli e Nazionale : GAZZETTA – Il doppio volto di Insigne tra Napoli e Nazionale Insigne si, Insigne no. Questa potrebbe essere la sintesi del rendimento di un calciatore che negli ultimi mesi ha avuto difficoltà ad imporsi nel gioco di Ancelotti. Oggetto di fischi e talvolta insulti indirizzati dai propri tifosi, il Lorenzo Nazionale continua a mettere a […] Leggi tutto L'articolo GAZZETTA – Il doppio volto di Insigne tra Napoli e Nazionale ...

“Ineccepibile” il comunicato del Napoli sulle dichiarazioni di Elmas per la Gazzetta : “Ineccepibile”, questo il commento della Gazzetta dello Sport per il comunicato con cui il Napoli è intervenuto ieri a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Elmas. Frasi normali, pronunciate da un ventenne peno di sogni e ambizioni dal ritiro con la Nazionale macedone. “Frasi entusiaste”, le definisce la Gazzetta, che non rischiano di certo di turbare l’ambiente, eppure immediata è arrivata la scure della ...

Gazzetta : Koulibaly apre la strada per la pace con Napoli : Da quel martedì diventato oramai tristemente famoso per l’ammutinamento, scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport, nessuno aveva mai lanciato ufficialmente un segnale di pace. Ci ha pensato ieri Koulibaly «Qui sono nati i miei figli. Qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Qui, la mia famiglia e io ci sentiamo a casa». Un gesto forte, secondo la Gazzetta, di un campione oltre che di un uomo abituato a non cercare alibi ...

Gazzetta – Ansia per Milik - infortunio e rinnovo tengono sulle spine il Napoli : GAZZETTA – Ansia per Milik, infortunio e rinnovo tengono sulle spine il Napoli GAZZETTA – Ansia per Milik, infortunio e rinnovo tengono sulle spine il Napoli – L’edizione online de la GAZZETTA dello Sport questa mattina fa il punto in merito alla situazione di Arek Milik, attaccante in forza al Napoli che è dovuto rientrare […] Leggi tutto L'articolo GAZZETTA – Ansia per Milik, infortunio e rinnovo tengono ...

Gazzetta : il Napoli punta a Sander Berge per gennaio. Un’operazione da 20 milioni : Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe intenzionato ad andare in pressing sul centrocampista norvegese Sander Berge del Genk già sul mercato di gennaio. L’idea è di chiudere in tempi brevi, dunque, per rinforzare il reparto centrale della squadra. Ecco quanto scrive la rosea: “Cristiano Giuntoli vorrebbe concludere l’affare già a gennaio. Una soluzione che il Genk, proprietario del cartellino di Sander ...

La Gazzetta : “Ibrahimovic può andare a Napoli - è cresciuto nel ghetto di Malmoe - si è vaccinato” : Qualsiasi polemica sarebbe inutile, ci limitiamo a riportare le righe scritte dal giornalista Sebastiano Vernazza oggi a pagina 3 sulla Gazzetta dello sport a proposito di un possibile trasferimento di Ibrahimovic al Napoli. Ogni commento sarebbe superfluo. Napoli. Città bellissima da visitare, difficile da vivere nella quotidianità. Ibra però è cresciuto a Rosengard, il ghetto di Malmoe che ha poco da invidiare a certi quartieri napoletani ...

Gazzetta : Mertens all’Inter? Nessuno al Napoli lo tratterrebbe : Appare oramai quasi certo che l’epilogo di questa crisi sarà la partenza di molti calciatori. Il presidente non ha nascosto la sua intenzione di liberarsi dei traditori che gli hanno voltato le spalle e alcuni di loro hanno già strizzato l’occhio a diverse società. Primo fra tutti Dries Mertens che avrebbe fatto sapere all’inter di gradire un trasferimento a Milano. Secondo la Gazzetta dello Sport la sua partenza potrebbe ...

Gazzetta avverte i calciatori del Napoli : dopo Ancelotti arriverà un sergente di ferro : Ancelotti crede nella calma, nella pazienza e nella psicologia per lavorare, a maggior ragione nei momenti di crisi. Non è un caso che l’allenatore non appaia mai nervoso, risentito o pronto ad additare uno dei suoi calciatori per una prestazione fuori luogo. Sono comportamenti che non gli appartengono, non servono secondo di lui nell’economia della squadra. Ma adesso la sua calma potrebbe non bastare più per risolvere la situazione ...

Gazzetta : il Napoli non esce dal tunnel. Fischi e insulti - come non si udivano da tempo : Il Napoli non esce dal tunnel Titola così la Gazzetta dello sport il commento a caldo sulla prestazione del Napoli reduce da un pareggio a reti inviolate contro il Genoa. La formazione di Ancelotti non è riuscita a dimostrare quello che ci si aspettava, ma continua a deludere Fischi e insulti, come non si udivano da tempo. Che tristezza, mentre la classifica diventa ancora più pesante. Carlo Ancelotti esce a testa bassa e la squadra riunita a ...

Napoli-Genoa - Gazzetta : é il momento di Elmas. Lozano confermato in attacco : Due le novità che Carlo Ancelotti schiererebbe in campo questa sera contro il Genoa al San Paolo secondo la Gazzetta dello Sport. Innanzitutto la conferma di Luperto in difesa che continua ad essere preferito ad Hysaj. A centrocampo invece dovrebbe essere finalmente arrivato il momento di vedere Elmas dal primo minuto che sostituirebbe Allan non convocato. Nonostante il risentimento al ginocchio la Gazzetta punta sulla presenza di Milik in ...

Gazzetta : Edo e Davide - i figli-vice sono un aspetto della debolezza del Napoli : Sulla Gazzetta dello Sport il commento di Maurizio Nicita alla crisi aperta nel Napoli dall’ammutinamento dei calciatori contro il ritiro imposto da De Laurentiis. Un ritiro che Nicita definisce “un passo indietro nel Novecento” da parte di un presidente dall’indiscutibile fiuto imprenditoriale. Un club forte – scrive – avrebbe intuito prima che si stava scatenando la rivolta e l’avrebbe bloccata sul ...

Napoli-Salisburgo - le pagelle dei quotidiani : male Koulibaly - Insigne il migliore secondo la Gazzetta : Solo un pareggio per il Napoli contro il Salisburgo. Un’occasione mancata per la squadra di Ancelotti. Errore di Koulibaly in avvio e vantaggio austriaco con Haaland, pari di Lozano. Il forcing azzurro nella ripresa non ha portato alla vittoria e alla qualificazione. Per la Gazzetta dello Sport è Insigne il migliore in campo, male Koulibaly. Le pagelle dei quotidiani. Gazzetta DELLO SPORT NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Maksimovic ...

Gazzetta : «Il Napoli non può dichiarare chiuso a novembre il suo progetto-scudetto» : «Il Napoli non può dichiarare chiuso a novembre il suo progetto-scudetto». Nella pagina dei commenti, la Gazzetta torna sul Napoli, sul nervosismo di Ancelotti e sulle difficoltà viste in campo soprattutto sotto porta. Ecco scrive Luca Calamai Un altro allenatore in tensione è Carlo Ancelotti, che ieri ha lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni, a conferma di un malessere che era già emerso alla vigilia. Eppure il suo Napoli è ...

Gazzetta : il muro del Napoli è crollato - Koulibaly nervoso e spesso indisciplinato : La difesa del Napoli fa acqua e questa situazione non fa altro che moltiplicare le difficoltà della squadra, scrive la Gazzetta dello Sport. Sono 15 le reti subite fino a questo momento, un risultato che forse lo stesso Ancelotti non aveva messo in cantiere quando aveva promosso a pieni voti il mercato. Si era parlato del muro difensivo che avrebbe rappresentato la coppia Koulibaly.Manolas, ma oltre le difficoltà di integrazione tra i due, ...