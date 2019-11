Game Pass | I Giochi in uscita nel 2020 su PC e Xbox One

Maltempo Lazio : chiuso al traffico tratto dell’Aurelia - lievi allaGamenti nei sottopassi a Roma : Al momento il Maltempo che sta interessando anche la Capitale non ha prodotto disguidi alla circoLazione come quelli dei giorni scorsi. Attualmente si segnala la chiusura per allagamento del sottopasso su lungotevere in Sassia Sottopasso in direzione Via Gregorio VII. Su via Appia Nuova chiuso sempre per allagamento il sottopasso da Roma in direzione Ciampino. Sulla ferrovia regionale da piazzale Flaminio a Viterbo sono saltate alcune corse a ...

Project Scarlett : l'Xbox Game Pass farà da ponte tra Xbox One e la nuova generazione : Phil Spcencer conferma che l'Xbox Game Pass sarà presente anche su Project Scarlett, e che anzi, questa funzionalità farà da ponte tra la nuova console di casa Microsoft e l'attuale generazione, Xbox One."Quell'abbonamento serve a fare da ponte tra Xbox One e Scarlett, andrà a collegare entrambe le generazioni. Continuerete a giocare con i vostri titoli del Game Pass su Project Scarlett e avrete a disposizione tutti i vostri salvataggi e le ...

I giochi classici della serie Final Fantasy in arrivo su Xbox Game Pass a partire dal prossimo anno : Oggi, all'evento Microsoft, X019, che si è tenuto a Londra, Square Enix Ltd. ha annunciato che alcuni dei titoli più amati della serie Final Fantasy saranno disponibili con Xbox Game Pass a partire dal 2020 per la famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows 10.Shinji Hashimoto, Brand Manager di Final Fantasy, è salito sul palco all'evento per annunciare che, a partire dal 2020, i seguenti titoli della seri saranno disponibili ...

La serie Kingdom Hearts arriva nel Game Pass di Microsoft : Oggi, all’evento Microsoft X019 che si è tenuto a Londra, Square Enix Ltd. e Disney hanno annunciato che i giochi classici della celebre serie Kingdom Hearts saranno disponibili sulla famiglia di dispositivi Xbox One (inclusa Xbox One X) a partire dal 2020. Dopo l’uscita di Kingdom Hearts III all’inizio di quest’anno, che ha venduto velocemente più di 5 milioni di copie fisiche e digitali in tutto il ...

Aaron Greenberg : l'Xbox Game Pass garantisce agli sviluppatori assoluta libertà creativa : Un futuro in cui i giochi tripla A sono "infiniti" e costantemente aggiornati e progettati "in base a Google Trends" non è qualcosa che interessa a Microsoft. La società vuole dare potere ai creatori per costruire i tipi di giochi che vogliono creare, usando Game Pass come un sistema che elimina la pressione di specifici obiettivi di vendita. Invece del gioco come servizio, il suo sistema di distribuzione è il servizio, che consente ai creatori ...

X019 : Tutti i giochi in arrivo nel Game Pass su Xbox One e PC : Nella serata di ieri si è tenuto l’evento X019 in diretta a Londra, evento nel quale Microsoft ha annunciato una lunga e lunga lista di titoli in arrivo nel Game Pass su Xbox One e PC, tra questi spiccano Yakuza e Kingdom Hearts, giochi fino ad oggi esclusivi Playstation o PC. Tutti i giochi in arrivo nel Game Pass Xbox ONE Age of Wonders: Planetfall The LEGO Ninjago Movie Video Game Rage 2 Remnant: From the ...

Microsoft e Modus Games annunciano che Cris Tales sarà disponibile su Game Pass al Day One : L’azienda sviluppatrice di videogiochi indipendente Modus Games ha oggi annunciato che Cris Tales, la lettera d’amore indie ai classici JRPG, sarà disponibile anche per Game Pass quando uscirà per Xbox One, PlatStation 4, Nintendo Switch e PC, nel 2020. Dopo la sua uscita come “sleeper hit” all’E3 2019, Cris Tales vede i giocatori far squadra con l’impetuosa protagonista, ...

X019 : ID@Xbox in un nuovo trailer che mostra tante piccole gemme in arrivo su Xbox Game Pass al day one : Dopo anni di mancanze e di poca attenzione quando si trattava dell'universo indie, Microsoft ha corretto il tiro da ormai diverso tempo anche e soprattutto grazie all'iniziativa ID@Xbox che cerca di scovare le gemme più interessanti tra le produzioni medio/piccole e di garantire un'uscita anche sulle console Xbox.Molte di queste gemme arriveranno su Xbox Game Pass sin dal debutto sul mercato permettendo a tutti gli abbonati di scoprire quelli ...

X019 : Xbox Game Pass continua a crescere con Rage 2 - The Witcher 3 - Remnant From the Ashes - Age of Empires II e molti altri : Un evento dedicato all'universo Xbox di questi tempi non è un evento Xbox senza nuovi annunci riguardanti Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento che sicuramente molto bene sta facendo sin dal suo debutto.I giochi in arrivo sono davvero parecchi, alcuni saranno disponibili già ora mentre altri arriveranno nel corso del 2019 e successivamente nel 2020. I grandi nomi, inoltre, non mancano:GIOCHI DISPONIBILI ORALeggi altro...

The Witcher 3 arriva anche su Xbox Games Pass? : The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe presto arrivare su Xbox Game Pass, stando a quanto dice un annuncio pubblicitario.In particolare l'annuncio è stato scovato su Twitch dall'utente Reddit tombonez, e stando a quanto possiamo vedere sembrerebbe essere un annuncio originale.Stando a quanto annunciato da Microsoft fin ora, la società ha detto che avrebbe annunciato qualche novità sull'Xbox Game Pass in occasione del X019, per cui tanto vale tenere ...

X019 FanFest : 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro : In occasione del X019 FanFest di Londra, Microsoft ha pensato bene di presentare un'offerta imperdibile col fine di rendere il servizio più appetibile a nuovi utenti PC e Xbox One.Questa offerta permetterà dunque agli utenti dell'Xbox Game Pass di ottenere ben 3 mesi di abbonamento al prezzo scontato di un solo euro, con un risparmio del 07% sul prezzo dell'abbonamento trimestrale.Potremo usufruire di questa promozione da oggi 14 novembre, e ...