Ex Ilva | la nuova ipotesi per il salvataggio arriva dall' Inghilterra

No di MontesIlvano alla fusione per Nuova Pescara - meglio città metropolitana : Pescara - Esiste una montesilvanesità? "Certo che esiste, anche se nel tempo la nostra città è stata 'terra di conquista'. Montesilvano non vuole perdere la sua identità. Una città di 60mila abitanti ha il diritto di vivere in piena autonomia". Così il presidente del Consiglio comunale di Montesilvano Ernesto De Vincentiis, a proposito delle polemiche sull'istituzione della Nuova Pescara, ...