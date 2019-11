Corpetto e gonna trasparente | così bollente Emma non si era mai vista Fan in estasi

Emma Marrone - Corpetto color carne e gonna trasparente : il look da amazzone è supersexy : In posa come una vera e amazzone. Così è apparsa Emma Marrone in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. La versione inedita ed estremamente sexy ha riscosso successo sui social e non è l’unica delle conferme per la cantate pugliese. L’album ‘Fortuna’ è ai vertici delle classifiche e l’artista non si risparmia per promuoverlo in giro in tutta Italia. Proprio alle corse, necessarie ma appaganti, sono dedicate foto e ...