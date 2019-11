Biglietti in prevendita per i concerti dei Subsonica nei club dedicati a Microchip

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019) Sono annunciati ideineiper il supporto diTemporale. Dopo l'arrivo della nuova versione dell'album, Samuel e i suoi sono ora pronti a tornare sul palco per celebrare i primi 20 anni di uno dei dischi più iconici del loro repertorio. I festeggiamenti sono stati concepiti in grande stile. Quella diEmozionale, per l'occasione ribattezzatoTemporale, è una versione completamente rivista nella quale compaiono tutte le tracce del disco originale, arricchite dall'interpretazione di un artista scelto appositamente per ogni traccia. L'album è già arrivato in radio con il primo singolo estratto. Ad aprire la nuova era deiè Il Mio DJ, brano per il quale è stata scelta l'interpretazione di Achille Lauro. Queste le parole con le quali hanno presentato il nuovo tour neidedicato aTemporale. "E come sempre ...

team_world : Vi ricordiamo che domani alle ore 10.00 inizierà la prima prevendita per i biglietti dei due concerti di Harry in I… - MarcoMoriniTW : Harry Styles in concerto in Italia a Maggio 2020 per deliziarci con i brani del suo nuovo album #FineLine!!!! E son… - ligabue : LIGABUE - 30 ANNI IN UN GIORNO! Biglietti in prevendita ora: -