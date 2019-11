Cristiano Ronaldo torna sulla polemica con Sarri | “essere sostituiti non piace a nessuno…”

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) “Nelle ultime tre settimane non sono stato al massimo. Non ci sono state polemiche, ma si sa che non miessere sostituito. Ho cercato di aiutare la Juventus anche da infortunato ed esserenona nessuno. Ma ho capito, non stavo bene, cosi’ come in queste due partite non sono stato al 100%”. Sono le dichiarazioni dicherisua sostituzione in Juventus-Milan del 10 novembre scorso. “Quando c’e’ da sacrificarsi, lo faccio perche’ so che ci sono tante partite da giocare, l’Inter ci sta mettendo molta pressione – assicurache conclude -. Nella mia carriera non ho mai avuto gravi infortuni, grazie a Dio. Sapevo di essere limitato, il club lo sapeva e saro’ al 100% il prima possibile”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi ...

