Noi non abbiamo alcuna tentazione di andare a votare | dice Zingaretti

L’Inter : «La lettera di minacce è arrivata a Noi - non a Conte» : È un po’ come il MasterMind, è stato indovinato il colore ma non la posizione. La lettera con le minacce ad Antonio Conte effettivamente esiste, nonostante la smentita della moglie che l’ha etichettata come bufala. Notizia che è stata data questa mattina in esclusiva dal Corriere della Sera. Con una dichiarazione all’agenzia Ansa, l’Inter ha precisato che: In relazione alle notizie pubblicate oggi, l’Inter precisa ...

Noi ci siamo - ci saremo e non ci spaventate : Una pecora può veramente far paura? Ovviamente è un sillogismo e la pecora a cui ci riferiamo è la ormai nota Pecora elettrica, piccola libreria della periferia romana devastata per ben due volte. La pecora quindi può far paura, certo, ma non per suo ‘belare’ ma per la sua stessa esistenza in un territorio che qualcuno vorrebbe considerare suo e di nessun altro.La maratona di lettura nei nostri ...

Cucchi - abbiamo vinto tutti Noi. Ma per avere giustizia non deve servire la tenacia di una sorella : Arriva una doppia sentenza per la morte di Stefano Cucchi, a dieci anni di distanza dai fatti. Dieci anni durante i quali per la prima volta l’Italia ha guardato a cosa accadeva dentro quelle aule di giustizia. Il caso Cucchi ha prodotto qualcosa di mai visto prima. Le violenze subite in stato di custodia – purtroppo Stefano non è stato il primo né l’ultimo – erano in passato qualcosa che riguardava le persone vicine, ...

Cannabis - la disobbedienza civile dei pazienti : “Non possiamo più aspettare - ora la coltiviamo Noi” : I pazienti di Cannabis Cura Sicilia dopo aver aspettato per anni una risposta dalle istituzioni affinché rimborsino anche in Sicilia la Cannabis medica, lanciano una disobbedienza civile: "Siamo costretti ad essere dei disobbedienti, dei criminali colpevoli di coltivare Cannabis senza essere autorizzati, perché lo Stato e le Regioni ignorano da anni il nostro grido d’aiuto"Continua a leggere

Atalanta - conferenza Gasperini : “Rigoni? Da Noi non andava bene. La Samp si sta riprendendo. Gli assenti…” : “Porto tre Primavera: Traore, Piccoli e Da Riva. Oggi faccio quello che fa finta di piangere perché numericamente qualche difficoltà c’è ma con la Samp siamo pronti a rituffarci nel clima di campionato per tenere alte le nostre ambizioni”. Parla così in conferenza stampa, alla vigilia di Sampdoria-Atalanta, l’allenatore bergamasco Gian Piero Gasperini. “Gli indisponibili? A parte la squalifica di Ilicic e la ...

"Noi - nonni e nipotini 'vittime' del Morandi - abbandonati dallo Stato" : Roberto Bordi Giuseppe Matti Altadonna, padre di una delle 43 persone morte il 14 agosto 2018 sotto il ponte di Genova, racconta il dramma della sua famiglia. "Il governo non ci paga l'assistenza psicologica. I miei nipotini senza papà depressi e chiusi in casa" "Quel giorno sono morte 43 persone, tra cui madri, padri e bambini. Vogliamo avere giustizia, giustizia, giustizia. I nostri cari non ce li ridarà nessuno. Almeno la ...

Gli Uomini D’Oro - il film con Fabio De Luigi è il Noir all’italiana che non ti aspetti : Una sorpresa Gli Uomini D’Oro. Avevamo lasciato Vincenzo Alfieri alla regia d’esordio de I Peggiori, una commedia di supereroi carina, divertente, però esile. E troppo debitrice verso i suoi modelli statunitensi riletti alla luce di Smetto Quando Voglio e Jeeg Robot. Lo ritroviamo al secondo film, prodotto dai Lucisano, notevolmente maturato e disposto a rischiare di più in un racconto in cui saggiamente sceglie di stare solo dietro la macchina ...

GRETA E Noi/ Chi vuole trasformarla in un'icona non ha capito la sua scelta : GRETA Thunberg mette in discussione il paradigma su cui si fonda lo sviluppo dell'Occidente. Quello del tornaconto qui e ora

Treviso - l’immagine del Duce su una facciata in una piazza di Zenson. Il sindaco : “Toglierla non spetta a Noi. E poi la storia non si cambia” : Due ritratti di Benito Mussolini sono comparsi sulla facciata di un palazzetto storico in centro a Zenson di Piave, piccolo Comune del Trevigiano, ai confini con la provincia di Venezia. Si tratta di effigi in realtà già esistenti, ma che ora sono state evidenziate da un restauro. E così l’immagine del Duce ha scatenato la polemica. Il palazzo è di proprietà della famiglia Berto e da un paio di settimane sono stati conclusi i lavori di ...

Luca Sacchi - i funerali : Anastasia non c'è - gli amici sfilano in moto. Il parroco : «La sua morte ha fatto morire anche Noi» : Abbracci, fiori e lacrime per l'addio a Luca Sacchi, il ragazzo ucciso a Roma nelle scorse settimane con un colpo di pistola alla testa. Grande commozione nel pomeriggio nella...

Luca Sacchi - i funerali : Anastasia non c'è. Amici sfilano con le moto. Il parroco : «La sua morte ha fatto morire anche Noi» : Luca Sacchi, si sono svolti oggi i funerali a Roma. Gremita la chiesa del Santissimo nome in Maria all'Appio per l'addio a Luca Sacchi, il giovane ucciso da un colpo di...

Luca Sacchi - i funerali a Roma. Chiesa gremita - Anastasiya non c'è. Il parroco : «La sua morte ha fatto morire anche Noi» : È gremita la Chiesa del Santissimo nome in Maria all'Appio dove si stano celebrando i funerali di Luca Sacchi, il giovane ucciso da un colpo di pistola durante una compravendita di droga a...

Luca Sacchi - i funerali a Roma. Chiesa gremita - Anastasia non c'è. Il parroco : «La sua morte ha fatto morire anche Noi» : È gremita la Chiesa del Santissimo nome in Maria all'Appio dove si stano celebrando i funerali di Luca Sacchi, il giovane ucciso da un colpo di pistola durante una compravendita di droga a...

Luca Sacchi - i funerali Diretta. Anastasia non c'è. Amici sfilano con le moto. Il parroco : «La sua morte ha fatto morire anche Noi» : Luca Sacchi, i funerali si stanno svolgendo in questi minuti a Roma. È gremita la chiesa del Santissimo nome in Maria all'Appio dove si stano celebrando i funerali di Luca Sacchi, il...