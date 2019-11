Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) I Lib Dem stanno concentrando le proprie risorse nei seggi pro Remain di, dove cercano di sfruttare le debolezze di laburisti e conservatori. Boris Johnson e Jeremy Corbyn mostrano poco interesse verso la capitale, concentrandosi invece sui seggi in bilico a maggioranza euroscettica nel nord ovest, le Midlands e lo Yorkshire.I leader di, che pure hanno il proprio seggio a, hanno rispettivamente inaugurato la campagna elettorale a Liverpool e Birmingham, indicando le loro priorità in vista del voto del 12 dicembre. La strategia elettorale dei conservatori punta a conquistare 41 seggi in bilico nelle roccaforti laburiste ed euroscettiche del nord dell’Inghilterra, sperando di contenere le perdite ae nelle aree pro Remain del sud ovest.Jo Swinson, leader dei Lib Dem e arci contraria alla Brexit, è stata l’unica a presentare la ...

CirianiCarlo : RT @HuffPostItalia: LibDem tentano l'ascesa tra i guai di Tory e Labour, partendo da Londra - HuffPostItalia : LibDem tentano l'ascesa tra i guai di Tory e Labour, partendo da Londra -