Inter | il club nerazzurro sarebbe in concorrenza con la Juventus per Federico Chiesa

CORRIERE DELLO SPORT / Nuovo stadio Milan e Inter : un brutto colpo per i due club : Non una buona notizia per Milan e Inter per quanto riguarda il Nuovo stadio che dovrebbe prendere il posto di San Siro e che dovrebbe (il condizionale a questo punto è d’obbligo) ospitare le partite Interne delle due squadre meneghine. La Giunta comunale di Milano, infatti, ha confermato il “pubblico Interesse” per la realizzazione del Nuovo stadio, ma ha abbassato la sbarra rispetto all’eventualità di sforare i limiti contenuti dal PGT ...

Edward Norton - i film 20 anni dopo «Fight Club». L'Intervista per «Motherless Brooklyn» : I film di Edward Norton: vent’anni fa lui e Brad Pitt si scazzottavano di brutto in Fight Club di David Fincher, mentre Jonathan Lethem raccontava nel romanzo che gli ha dato fama mondiale, Brooklyn senza madre (in Italia con il Saggiatore), di come Lionel Essrog prendesse a pugni a casaccio passanti e poliziotti. Uno per l’altro, tutta gente con qualche rotella fuori posto. Vent’anni dopo Edward Norton prende il libro di ...

E sul sito dell’Inter lo sfogo di Conte… non è uno sfogo : online sparisce la critica al club : Avete presente lo sfogo di Conte ieri dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund? Quello in cui invita caldamente la dirigenza a rispondere alle domande di Sky al posto suo? Quello in cui il tecnico accusa l’Inter di aver fatto degli errori di programmazione nel mercato? Beh, insomma: questo. Ecco, per l’Inter non è mai successo. Sul sito del club hanno pubblicato la versione edulcorata, nella quale “Antonio Conte, nel ...

Lutto in casa Inter - si è spento un eroe dello scudetto dei record : il cordoglio del club nerazzurro : Il club nerazzurro piange la scomparsa di Alberto Rivolta, morto all’età di 51 anni per un tumore rarissimo al sistema nervoso Si è spento all’età di 51 anni Alberto Rivolta, ex difensore dell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni, con cui vinse lo scudetto nel 1988-1989. Se l’è portato via una malattia rarissima con cui combatteva da 25 anni, un ependimoma midollare, un tumore rarissimo del sistema nervoso ...

Napoli Club Parlamento - Quagliariello : ”Fatta Interrogazione parlamentare e..” : Quagliariello: abbiamo fatto un’interrogazione parlamentare e abbiamo chiesto al ministro dello sport di venire a riferire in aula e dire cosa intende fare per garantire la correttezza del campionato A Radio Marte, nella trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto l’onorevole Gaetano Quagliariello, Presidente del Napoli Club Parlamento per parlare della interrogazione parlamentare intrapresa per i fatti accaduti in Napoli ...

Inter - il club nerazzurro avrebbe bloccato Darmian per gennaio : L'Inter sarà molto probabilmente la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri sono in lotta, punto a punto, per il titolo con la Juventus e per questo motivo la società ha tutta l'intenzione di accontentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. L'allenatore salentino, infatti, dopo il successo ottenuto contro il Brescia al Rigamonti ha evidenziato le carenze presenti all'Interno della propria rosa. ...

Calciomercato - 4 club di Serie A in corsa per Ibra : la proposta del Milan al Torino - i nomi per Inter e Roma : La Serie A è concentrata sulla giornata di campionato ma a tenere banco è anche il Calciomercato, le dirigenze del massimo torneo italiano non hanno intenzione di farsi trovare impreparate e per questo motivo sondano il mercato alla ricerca di occasioni per rinforzare le rose in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative delle ultime ore nel dettaglio. Inter – Dopo il pareggio contro il Parma il ...

Calciomercato Napoli - Interesse per Haland? La precisazione del club [FOTO] : “Leggiamo che il Mattino ha intervistato un osservatore secondo il quale Haaland sarebbe stato proposto al Napoli per 5 milioni. La ‘notizia’ è falsa e stupisce che, prima di scriverla, il giornalista non abbia contattato il Napoli per avere una conferma o una smentita”. Con questo post su Twitter, la società partenopea smentisce un presunto interesse nei confronti del giovane talento norvegese. L'articolo Calciomercato ...

Inter - il club nerazzurro potrebbe proporre a Ibrahimovic un contratto di sei mesi : Uno dei club che potrebbe essere protagonista nella prossima sessione invernale di calciomercato è l'Inter. Molto dipenderà anche dalla classifica visto che, se i nerazzurri dovessero continuare ad essere in lotta per il titolo, il club potrebbe fare un sacrificio per accontentare le richieste del proprio allenatore, Antonio Conte. Nonostante abbia disputato una buona prima parte di stagione, infatti, la rosa nerazzurra ha denotato ancora ...

Inter - viva la suggestione Ibrahimovic anche se il club avrebbe smentito la cosa : L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione invernale di calciomercato. Fino a qualche tempo fa c'era qualche dubbio su eventuali operazioni dei nerazzurri a gennaio, ma in queste settimane la rosa ha denotato ancora qualche carenza dal punto di vista numerico. Lacune accentuate anche dal brutto infortunio occorso ad Alexis Sanchez con la nazionale cilena. L'attaccante, in prestito dal Manchester United, potrebbe ...

Inter-Juventus domina il #SerieATwitterClub : Il settimo turno di Serie A si chiude con lo spettacolare posticipo di San Siro, che ha visto affrontarsi Inter e Juventus, in un match valido per la conquista della vetta in campionato. Il Derby d’Italia è anche il match vincitore del #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sul turno di campionato, che mette in […] L'articolo Inter-Juventus domina il #SerieATwitterClub è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Repubblica : Var in Champions - i club chiedono il challenge. Inter capofila : Lo sfogo di Conte contro l’arbitraggio dello sloveno Skomina in Barcellona-Inter non resteranno un caso isolato, scrive Repubblica. L’Inter, pur intenzionata a non scontrarsi formalmente con l’Uefa, ha fatto arrivare sulla scrivania del presidente Ceferin il messaggio lanciato dal suo allenatore, la richiesta di rispetto reciproco. Una mossa informale, scrive il quotidiano, che mira ad evitare altre “sensazioni ...

Arnault ai tifosi del Milan : «Nessun Interesse sul club» : Dopo le indiscrezioni, peraltro già smentite, di una possibile offerta di LVMH per rilevare il controllo del Milan dal fondo Elliott, anche la famiglia Arnault, principale azionista del colosso francese del lusso, interviene per negare qualsiasi interesse nei confronti del club rossonero. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Antoine Arnault, figlio del numero […] L'articolo Arnault ai tifosi del Milan: «Nessun interesse sul ...

Casting per il film di produzione Internazionale 'The Food Club' e per uno spettacolo : Ci sono dei Casting attualmente aperti per un film di produzione internazionale dal titolo The Food Club, ma a anche per uno spettacolo di Rueda Teatro che verrà messo in scena nel maggio 2020 a Roma. 'The Food Club' Per una produzione cinematografica di livello internazionale, prodotta da Nepenthe film-Lume e diretta dalla regista Barbara Rothenborg, sono attualmente in corso le selezioni. Per questo importante film, che ha il sostegno di ...