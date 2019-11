Fonte : wired

(Di sabato 16 novembre 2019) L’intelligenza artificiale, per, non è un’idea come un’altra. Almeno a giudicare dalla due giorni monografica andata in scena a Palazzo San Giorgio, ribattezzata, di scena il 15 e 16 novembre (era stata annunciata ai primi di settembre). L’obiettivo era fare divulgazione, depurata da eccessi d’accademia, sulla tecnologia informatica assurta a paradigma da abbracciare in tutti i campi, dai business aziendali alla gestione della casa, dal governo delle città alle infrastrutture.è stato concepito come evento pop, rivolto in particolare ai giovani (Wired Italia era media partner); la personalità più pop(olare) tra le molte che hanno affabulato la platea dell’attuale sede dell’Autorità Portuale (nella Sal del capitano) era, a conti fatti, Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia ...

SingolaritaTech : Genova, a C1A0 Expo visioni per un’Ai valley in riviera - MilanoCitExpo : Genova, a C1A0 Expo visioni per un’Ai valley in riviera #DipartimentoInnovazioneTecnologia - C1A0_expo : RT @mitidesign: ?? Oggi sono a #C1A0Expo a Palazzo San Giorgio. #MachineLearning #ML #AI #BigData #DataDriven #DataScience #Genova https://… -