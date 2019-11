E.Romagna : ideatore 'Sardine' a Salvini - 'siamo più forti di te - a Modena il bis'/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Avete sorpreso tutta la politica italiana con quella piazza stracolma... "Io lo dicevo ai giornalisti di Bologna: guardate che la bomba sarà in piazza Maggiore e non al Paladozza di Salvini. E' andata così ed è andata oltre ogni nostra aspettativa. E da due giorni i nostri telefoni non