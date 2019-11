Android Game SDK 1 0 0 | nata da Google e Unity | è quasi disponibile!

Aprite Facebook per Android - ora potete scegliere i collegamenti rapidi da visualizzare : Facebook sta rilasciando una nuova opzione per la sua applicazione per personalizzare i collegamenti rapidi. L'articolo Aprite Facebook per Android, ora potete scegliere i collegamenti rapidi da visualizzare proviene da TuttoAndroid.

Aprite Facebook per Android - ora potete scegliere i collegamenti rapidi da visualizzare : Facebook sta rilasciando una nuova opzione per la sua applicazione per personalizzare i collegamenti rapidi. L'articolo Aprite Facebook per Android, ora potete scegliere i collegamenti rapidi da visualizzare proviene da TuttoAndroid.

Angry Birds AR : Isle of Pigs arriva su Android con un gameplay tutto nuovo grazie alla realtà aumentata : Angry Birds AR: Isle of Pigs è un gioco in realtà aumentata in cui dovrete aiutare Red, Chuck, Bomb e i Blues a salvare le uova rubate dagli avidi maiali verdi in vacanza. Il gioco e i personaggi di Angry Birds prenderanno vita nel salotto o in qualsiasi luogo nel mondo reale che vi circonda con incredibile realismo dove potrete distruggerete le strutture nei modi più spettacolari per ottenere il massimo delle stelle e recuperare le uova ...

Google prepara un Games Hub per Chrome e supporta il controller di Nintendo Switch su Android 10 : Google è pronta a portare un Hub per i giochi in Chrome per Android, intanto permette la mappatura del controller di Nintendo Switch su Android 10. L'articolo Google prepara un Games Hub per Chrome e supporta il controller di Nintendo Switch su Android 10 proviene da TuttoAndroid.

L'installer di Fortnite si trasforma nell'app Epic Games e l'Epic Games Store sta per sbarcare su Android : In tutto questo tempo, se un giocatore voleva scaricare Fortnite su Android non doveva far altro che andare su Google Play Store e scaricare L'installer apposito. Ebbene, ora le cose sembra che stiano per cambiare.Oggi Epic Games, l'editore del Battle Royale, ha annunciato su Twitter che il programma di installazione di Fortnite sta cambiando nome nell'app Epic Games. Mentre questo non sembra un grosso dettaglio, probabilmente significa che ...

L'installer Android di Fortnite entra a far parte dell'app di Epic Games : In tutto questo tempo, se un giocatore voleva scaricare Fortnite su Android non doveva far altro che andare su Google Play Store e scaricare L'installer apposito. Ebbene, ora le cose sembra che stiano per cambiare.Oggi Epic Games, l'editore del Battle Royale, ha annunciato su Twitter che il programma di installazione di Fortnite sta cambiando nome nell'app Epic Games. Mentre questo non sembra un grosso dettaglio, probabilmente significa che ...

L’app Epic Games preannuncia l’imminente arrivo di Epic Games Store su Android : Epic ha annunciato all'inizio di quest'anno che Epic Games Store si sarebbe fatto strada su Android, quindi il cambio di nome dell'installer di Fortnite nell'app Epic Games suggerisce che la versione Android di Epic Games Store è imminente. L'articolo L’app Epic Games preannuncia l’imminente arrivo di Epic Games Store su Android proviene da TuttoAndroid.

Opera per Android si rifà il trucco col supporto ai temi - cripto pagamenti e molto altro : La versione 54 del browser Opera per Android introduce il supporto ai temi, con diversi accenti di colore, introducendo nel contempo altre novità. L'articolo Opera per Android si rifà il trucco col supporto ai temi, cripto pagamenti e molto altro proviene da TuttoAndroid.