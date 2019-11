Alex Zanardi | “Sopravvissi all’incidente con meno di un litro di sangue in corpo”

Alex Zanardi : "Sono sopravvissuto con meno di 1 litro di sangue in corpo : orgoglioso di aver sovvertito il pronostico" : “Sono stato anche oggetto di studi perché sono sopravvissuto con meno di un litro di sangue in corpo per 50 minuti. Fortunatamente è andata così e ora siamo qui a chiacchierarne. Sono orgoglioso di aver sovvertito il pronostico, ma appartiene al passato e c’è un futuro che sto ancora riscrivendo”. Alex Zanardi non si sforza di dimenticare l’incidente in gara che lo privò delle gambe. Non ...

Alex Zanardi - Il campione esempio per tutti FOTO GALLERY : campione, proprio così. Avremmo potuto definire Alex Zanardi pilota, atleta paralimpico, ironman o addirittura presentatore TV, ma campione è la parola che meglio lo identifica. Nello sport e nella vita. Un uomo che ha perso gli arti inferiori in quel terribile incidente del 2001, ma mai il coraggio e la sua proverbiale forza danimo: un esempio per tutti.Senza limiti. Nella vita si finisce per essere ciò che si desidera essere, avrebbe detto ...

Charles Leclerc - Alex Zanardi : "Perché è lui il futuro della Ferrari - qual è il suo segreto" : Alex Zanardi a tutto campo su Ferrari e Formula Uno. L'ex pilota, in un'intervista concessa al Mugello su Il Resto del Carlino, ha parlato della stagione della Rossa in Formula Uno e della crescita esponenziale avuta dal baby fenomeno Charles Leclerc. Proprio al pilota monegasco Zanardi ha concesso

Alex Zanardi e il piacere di gareggiare : “Vorrei competere fino a 200 anni” : Un Alex Zanardi in versione Ironman. No, il 52enne bolognese non vestirà i panni del supereroe della Marvel ma in compenso si è distinto per qualcosa di straordinario. L’emiliano, infatti, è stato impegnato nell’Ironman Italy di Cervia ottenendo un riscontro sensazionale, ovvero il record del mondo di 8h25’30”, misurandosi in 3,8 km di nuoto, 189 km con la handbike e i classici 42,195 km della maratona in carrozzina. Un ...

Alex Zanardi da record all'Iroman di Cervia : "Questo sposta il mio limite dell'impossibile" : “Ora sono davvero l’Ironman disabile più veloce al mondo!”. Esulta così, sulla sua pagina Facebook, il campione di automobilismo Alex Zanardi che ieri, partecipando all’Ironman di triathlon a Cervia è giunto quinto assoluto, e ha migliorato di una trentina di minuti il record iridato della categoria disabili, già suo, chiudendo in 8 ore 26 minuti e 6 secondi la gara. “Quinto ...

Alex Zanardi instancabile - record del mondo nell’Ironman : show in 8h25' - nuova pagina di storia paralimpica : Alex Zanardi si è superato ancora una volta e, dopo aver vinto due medaglie d’oro ai Mondiali di paraciclismo della scorsa settimana, oggi ha siglato il nuovo record mondiale paralimpico nell’Ironman, la specialità simbolo del triathlon: 3 km a nuoto nell’Adriatico, 180 con l’handbike sulle strade della Romagna e poi una Maratona (41,195 km in carrozzina). L’emiliano ha completato la fatica in 8h25:30 chiudendo ...

Alex Zanardi supera se stesso ed abbatte il record nell’ Ironman paraolimpico : Alex Zanardi ha migliorato il proprio record mondiale che lo porta ad essere nuovamente l’Ironman paraolimpico più veloce al mondo record Alex Zanardi – La Gazzetta dello Sport riporta in merito alla straordinaria impresa, forse straordinaria è ancora poco accanto al nome di Zanardi. “Niente da fare: la parola “risparmiarsi” non fa parte del suo vocabolario. C’era questa idea fra follia e ragione, scienza e sport di ...