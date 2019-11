Spoiler USA Grey' s Anatomy 16x08 | Meredith Grey torna ad essere un chirurgo

Una Vita Spoiler : Susana e Rosina capiscono che Alexis e Venancio sono due truffatori : Le trame di Una Vita in onda nelle prossime puntate italiane su Canale 5, si soffermano su Susana Seler e Rosina Rubio, le quali riusciranno a svenare una truffa. Ebbene sì, la madre di Leonor e la sarta capiranno che Venancio e Alexis Escolano sono due malfattori dopo aver visto quest'ultimo esibirsi in un locale. Una Vita: Alexis muore, Susana e Rosina ricattate Rosina e Susana (Amparo Fernandez) diventeranno protagoniste di ...

Beautiful - Spoiler USA : Hope confessa a Brooke della presunta morte di Thomas : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera in onda da oltre trent'anni sul canale del Biscione. Gli spoiler delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, svelano che Hope Logan non riuscirà a combattere contro rimorsi di coscienza per quanto accaduto a Thomas Forrester. Per questo motivo la giovane deciderà di raccontare tutta la verità alla madre Brooke, la quale le offrirà il suo sostegno in questa drammatica ...

Spoiler TWD 10 - 7ª puntata : l'acqua potrebbe essere la causa del contagio di Alexandria : Domenica 10 novembre è andata in onda in prima serata negli Stati Uniti la sesta puntata della decima stagione di The Walking Dead sul canale AMC che è stata poi trasmessa il giorno successivo in Italia sul canale Fox. L'emittente televisiva statunitense dopo la messa in onda della puntata di due giorni fa ha già reso disponibili il trailer, la sinossi ufficiale e due sneak peek del settimo episodio di TWD che andrà in onda il 17 novembre negli ...

Spoiler U&D - Gemma delusa da Juan Luis dopo la segnalazione : la starebbe usando : Proseguono le registrazioni di Uomini e donne trono over e le ultime anticipazioni di queste ore rivelano che ci saranno dei nuovi clamorosi risvolti che riguarderanno Gemma Galgani, la storica dama torinese che continua ad essere alla ricerca del vero amore. In queste settimane Gemma ha provato a voltare pagina e lo ha fatto con Juan Luis, un cavaliere elegante e regale che le ha rapito il cuore. Nel corso dell'ultima registrazione del ...

Una Vita - Spoiler : Rosina e Susana apprendono di essere state ingannate da Venancio : Le trame dello sceneggiato di origini spagnole Una Vita continuano ad essere travolgenti. Nelle puntate in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Susana Seler (Amparo Fernandez) e Rosina Rubio (Sandra Marchena) scopriranno di essere state vittime di un orrendo inganno. La sarta e la madre di Leonor Hildago si metteranno nei guai, dopo aver creduto che il modello Alexis Escolano (Oscar Ortega) sia morto durante una ...

Monteperdido - Spoiler 2^ puntata : Castan usa un'intervista di Ana per ritrovare sua figlia : Domenica 17 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction Mediaset 'La caccia-Monteperdido'. Il secondo episodio della serie televisiva spagnola si intitolerà 'La tempesta'. Secondo le ultime anticipazioni scopriremo i primi sospettati della scomparsa della giovane Lucia Castan. Ma nonostante ciò, gli abitanti del paesino si sentiranno a disagio per le indagini in corso. Intanto, il principale sospettato ...

Beautiful - Spoiler USA : Steffy in ansia per la improvvisa scomparsa di Thomas : Nuovo spazio dedicato a Beautiful, lo sceneggiato in onda da oltre 20 anni sui teleschermi italiani. Gli spoiler delle puntate trasmesse nel mese di novembre negli Usa, si soffermano sulle conseguenze della presunta morte di Thomas. Scendendo nel dettaglio, Steffy Forrester si metterà alla ricerca del fratello, tanto da cominciare a credere che gli sia successo qualcosa di grave. Hope Logan, invece, si recherà sconvolta dalla madre Brooke per ...

Beautiful - Spoiler USA : Ridge ammette a Shauna di provare dei sentimenti per lei : Nuovo spazio dedicato a Beautiful, la soap opera di grandissimo successo in tutto il mondo. Gli spoiler delle puntate trasmesse a novembre negli Usa, rivelano che Ridge Forrester sembrerà aver dimenticato Brooke Logan, quando confesserà a Shauna Fulton di provare dei sentimenti per lei. Beautiful: Ridge diviso tra Shauna e Brooke Il triangolo amoroso formato da Ridge - Brooke e Shauna sarà al centro delle vicende ambientate a Los Angeles. Le ...

Il Segreto Spoiler spagnoli : Matias e Marcela tornano insieme - Francisca delusa : Nuovo appuntamento con le anticipazioni sullo sceneggiato spagnolo Il Segreto. Nelle puntate che verranno trasmesse sull'emittente televisiva Antena 3 la prossima settimana, tornerà il sereno tra una storica coppia. Si tratta di Marcela Del Molino e Matias Castaneda, che salveranno il loro matrimonio, dopo essere entrati in profonda crisi coniugale a causa di Tomas e Alicia. Francisca Montenegro invece inizierà ad aprire gli occhi sulla marchesa ...

Una Vita - Spoiler : Rosina e Susana ricattate per la morte del modello Alexis : Susana Seler e Rosina Rubio saranno al centro delle nuove vicende ambientate ad Acacias 38 nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Gli spoiler di Una Vita rivelano che la sarta e la moglie di Liberto vivranno dei momenti drammatici quando decideranno di prendere parte ad un corso di disegno, all'oscuro dei parenti. Qui le donne assisteranno alla morte del modello Alexis, che le causerà molto problemi. Una Vita: la morte di Alexis Nuovi ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Susana e Armando sposi - Genoveva licenzia Ursula : Non mancano mai sorprese nelle vicende della celebre serie televisiva di origini iberiche Una Vita. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti spagnoli in programma questa settimana, dicono che ci sarà un lieto evento. Susana Seler e Armando Caballero finalmente convoleranno a giuste nozze. Genoveva Salmeron invece stufa di continuare a condividere lo stesso tetto con Ursula Dicenta, la licenzierà nel peggiore dei modi. Susana si sposa con Armando, ...

Spoiler Beautiful USA : la Logan finge di amare Thomas per avere la custodia di Douglas : Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano l'imminente resa dei conti per una storyline che sta tenendo banco da qualche settimana ovvero la battaglia per ottenere la custodia del piccolo Douglas. Sebbene Thomas, dopo la morte di Caroline, sia l'unico genitore del bambino, Hope e Brooke saranno certe che lui sia un padre inaffidabile e pericoloso. Il tentativo di convincere Thomas a firmare i documenti per la custodia esclusiva non ha ...

Uomini e Donne Spoiler - Ida delusa da Guarnieri : poco trasporto dopo la riappacificazione : Per Ida e Riccardo i problemi di coppia sembrano non essere finiti: dopo la lettera d'amore che il Guernieri ha letto nello studio di Uomini e Donne alla dama, i due, nonostante i dubbi e le paure della Platano, si sono concessi una seconda possibilità, decidendo di uscire insieme dal programma. Pare, però, che la relazione tra i due non sia ancora decollata: ospiti in studio durante la registrazione del trono over del 2 novembre, la coppia non ...

Beautiful - Spoiler USA : Hope trascura Liam - Ridge conteso tra Brooke e Shauna : Gli spoiler di Beautiful relativi alle puntate trasmesse nel mese di novembre negli Usa, annunciano tanti colpi di scena. Hope Logan, infatti, metterà a repentaglio la sua storia con Liam Spencer. Brooke, invece, vedrà suo marito Ridge avvicinarsi sempre di più a Shauna Fulton. Beautiful: Ridge sceglie il figlio al posto di Brooke Si prevedono settimane ricche di colpi di scena per gli amanti della soap opera americana. Le anticipazioni di ...