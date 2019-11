Sindacati militari | più diritti in caserma vuol dire più trasparenza Peccato non ci sia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Qualche giorno fa ho trovato sugli scaffali di una libreria il saggio Per una polizia nuova. Il movimento per la riforma della Pubblica Sicurezza (Viella, 2019). L’autore, Michele Di Giorgio, collaboratore di ricerca presso le Università di Pisa e di Siena, regala al lettore un rigoroso studio sulla riforma della Polizia di Stato. La sindacalizzazione (con molti limiti) dei poliziotti partì dopo oltre un decennio di rivendicazioni interne. La battaglia per una “polizia nuova” si svolse nei radiosi anni Sessanta e Settanta, quando il “popolo” coltivava ancora progetti di palingenesi sociale. Allora, le istanze di cambiamento attraversarono anche le istituzioni più chiuse come l’Esercito e le forze dell’ordine. Nel corpo delle Guardie di pubblica sicurezza le paghe basse, l’addestramento inadeguato e la mancanza di democrazia rendevano la vita degli agenti tanto difficile da compromettere ...

