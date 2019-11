Queste due nuove feature di WhatsApp vi permetteranno di gestire meglio i contatti

Il Parlamento Europeo vi consiglia di usare Queste due app di messaggistica : Il Parlamento Europeo consiglia l'utilizzo di WhatsApp come sistema di messaggistica sicuro, mentre sta ancora valutando la bontà di Signal. L'articolo Il Parlamento Europeo vi consiglia di usare queste due app di messaggistica proviene da TuttoAndroid.

Roberto Maroni sulla tenuta di Pd-M5s : "L'esecutivo potrebbe durare se riuscirà a fare Queste due cose" : "L'esecutivo giallo-rosso potrebbe durare se riesce a fare due cose". Roberto Maroni non ha dubbi sulla tenuta dell'esecutivo Pd-Cinque Stelle. "Mettere a frutto i crediti che ha maturato nei confronti dell'Europa in tema di flessibilità sui conti e in tema di immigrazione, facendo adottare il mecca