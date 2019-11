I timori di Lara Comi e i goffi tentativi per non farsi scoprire | “Possono indagarmi? Usa

Fonte : fanpage

(Di venerdì 15 novembre 2019), ex europarlamentare di Forza Italia finita ieri ai domiciliari per corruzione, truffa aggravata e finanziamento illecito ai partiti, temeva di poter essere indagata. Lo rivelano alcune conversazioni con l'amica avvocato Maria Teresa Bergamaschi, il tramite attraverso cui avrebbe ricevuto consulenze da parte di Afol, a patto di "retrocedere" parte del denaro a chi le forniva tali consulenze. "Mi possono indagare?", chiede all'amica. La risposta suona paradossale: "In una giustizia corretta non dovrebbero, ma qui di corretto non c'è niente mi sembra".