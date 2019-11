Ceccarini | ”Mertens e Callejon al momento non rinnovano ma non partono a gennaio”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 15 novembre 2019) NAPOLI – NM LIVE – Niccolò: “Mertens ealnoncon il Napoli, ma nona gennaio, per Ibrahimovic Bologna in pole, per Tonali tanta concorrenza, Cavani via dal PSG”NAPOLI – Niccolò, direttore di TMW Radio, è intervenuto a “NapoliMagazineLive”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli. Ecco quanto dichiarato dal giornalista: SU MERTENS E“Cominciamo da Mertens e, che sono le situazioni più spinose nel Napoli. Non credo succederà qualcosa a gennaio, a meno che non arriverà l’offerta indecente, ad esempio dalla Cina. La situazione per i due calciatori in scadenza è quella conosciuta, con una proposta di rinnovo alle condizioni attuali alla quale, finora, non è arrivata alcuna risposta. Per quanto ne so, Mertens vorrebbe fortemente rimanere ...

