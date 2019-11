Un Passo dal Cielo 6 ci sarà?

Fonte : blogo

(Di giovedì 14 novembre 2019) Le serie tv della LuxVide sono note per sapersi rinnovare di stagione in stagione ed essere così tra le più longeve della fiction italiana. Undalappartiene a queste serie e, giunta alla quinta stagione, la possibilità che possa tornare con una sesta non sono affatto basse.La sesta stagione sarebbe la terza con protagonista Francesco Neri (Daniele Liotti), il nuovo ispettore capo forestale che, dalla quarta stagione, ha preso il posto di Pietro, il personaggio interpretato da Terence Hill. La sua storia, quindi, è ancora abbastanza fresca e potrebbe riservare nuove sorprese. Le rivelazioni dell'ultima puntata della quinta stagione sul figlio che Francesco non sapeva di avere e che la moglie ha dato alla luce mentre si trovava a Deva, la comunità guidata dal Maestro (Matteo Martari) potrebbero essere un buon carburante per i nuovi episodi, così come l'esito della storia ...

TgrVeneto : #Acquaalta, #Venezia a un passo dal collasso. Tutto il centro storico allagato. Blackout elettrici. Trasporto acque… - RadiocorriereTv : «Non mollare, Vincenzo» I primi minuti del finale si stagione di @passodalcielo5 in anteprima su @RaiPlay… - Mov5Stelle : Abbiamo piantato oltre 40.000 alberi, dal 2015 a oggi, in oltre 200 comuni e ogni albero in più è un passo verso il… -