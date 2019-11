Tragedia a Orvieto | uomo uccide moglie e figlia e poi si spara

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Giorgia Baroncini Accanto al corpo dell'è stata rinvenuta un'arma da fuoco: sarebbe stato lui adre le due donne prima di togliersi la vita. Soffriva di problemi psicologici Ha ucciso lae la loro, poi si è tolto la vita. La tragica vicenda è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì nel centro di, in vico Sant’Antonio, a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. A colpire con un'arma da fuoco ladi 66 anni e la34enne è stato Carlo Carletti, un 66enne impiegato civile dell'Aeronautica. Pare che l', come riporta il Messaggero, soffrisse da tempo di problemi psicologici. Poi il folle piano con gli spari che hanno portato alla morte delle due donne. È stato il fratello dell'a dare l'allarme questa notte. Preoccupato perché da tempo non riusciva a mettersi in contatto con la famiglia e consapevole dei problemi ...

