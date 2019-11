Sequestrata una tonnellata di cocaina a Gioia Tauro | era nascosta in un cargo di banane

A Gioia Tauro - in Calabria - è stata Sequestrata più di una tonnellata di cocaina : A Gioia Tauro, in Calabria, i carabinieri e la Guardia di Finanza hanno sequestrato 1,2 tonnellate di cocaina. La cocaina sequestrata era nascosta in dei container refrigerati usati per trasportare banane ed è stata individuata grazie a delle scansioni a