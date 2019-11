In 12 mila con sclerosi multipla nel Lazio | arriva ‘Io non sclero’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Roma, 14 nov. (Adnkronos Salute) –: una malattia neurodegenerativa che colpisce 122persone in Italia, quasi 12solo in, con oltre 300 nuovi casi all’anno diagnosticati nella Regione. E oggi al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma i riflettori si sono accesi sulla realtà di pazienti, familiari e medici che hanno raccontato le storie delle loro sfide quotidiane e della voglia di non arrendersi, che hanno ispirato la creazione – in tempo reale – di una tavola artistica che rimarrà esposta fino al 28 novembre presso gli spazi del Centrodel Policlinico. L’iniziativa fa parte di ‘Io non sclero’, il progetto di informazione e di sensibilizzazione sullasviluppato da Biogen e dall’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in ...

Mov5Stelle : Non permetteremo ad #ArcelorMittal di ricattare lo Stato italiano mettendo sul piatto oltre 5 mila esuberi. Gli i… - andrea_cioffi : Sapere perché nei discorsi della Lega su #ilva non si parla mai di salute? Perché la Lega avrebbe investito 300 mi… - davidealgebris : Di Maio+ Lezzi + Emiliano = Ilva chiude e 11 mila famiglie piu’ indotto in ginocchio. Non conosco imprenditore/ inv… -