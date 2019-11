Imminente il dark mode su WhatsApp per iPhone | Android poco più indietro

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Non manca molto, anzi davvero pochissimo, al rilascio delsu. Ne è convinto l'infornmatore WABetaInfo che ci sta costantemente aggiornando sul prosieguo dei lavori degli sviluppatori. Proprio la novità della modalità scura sarebbe ad un passo dalla sua implementazione nella versione finale dell'app di messaggistica, come riportato anche nel tweet in chiusura articolo. Che ilsuarrivi prima per glie dunque per device con sistema operativo iOS non stupisce affatto. In particolar modo, lo sviluppo della feature è stato decisamente più serrato nel caso dell'OS dei device Apple negli ultimi mesi . L'approdo della modalità scura sui melafonini dovrebbe concretizzarsi molto presto secondo WABetaInfo e per quanto non venga fornita una tempistica esatta del passaggio, non ci sono particolari dubbi sull'implementazione software entro la fine ...

