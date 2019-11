Cucchi | una sentenza di dignità

Stefano Cucchi - la sentenza : una assoluzione e quattro prescrizioni per i medici imputati. : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: una assoluzione e quattro prescrizioni. È quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise di...

Stefano Cucchi - la sentenza : una assoluzione e quattro prescrizioni per i medici imputati : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: Una assoluzione e quattro prescrizioni. È quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise di...

Ilaria Cucchi : "Mi sono innamorata del mio avvocato - è una splendida persona" : "In mezzo a tanto dolore, Stefano è riuscito a far nascere anche un qualcosa di bello, no?" chiede Mara Venier a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, ospite questo pomeriggio nel salotto di Domenica In.Al fianco di Ilaria siede Fabio, niente meno che il suo avvocato da quando il caso Cucchi si è aperto, e ad oggi anche il suo compagno. "Fabio è un bravissimo avvocato ma soprattutto è un grande uomo, una grandissima persona che fa il suo ...

Il Caso Cucchi su La7 (2009/2019 Una ricostruzione televisiva) : Domenica 20 ottobre alle 14.00 con La7 Ricorda andrà in onda un pomeriggio – evento dal titolo Il Caso Cucchi (2009/2019 Una ricostruzione televisiva). Un lungo racconto di come una televisione ha seguito – per 10 anni – uno dei casi più drammatici e controversi della nostra storia recente. News, immagini, interviste, approfondimenti, documentari e dibattiti vissuti su La7 e dedicati a una vicenda giudiziaria dai clamorosi ...

Tanti auguri a…Sebastian Abreu : el Loco ancora in campo a 43 anni - 29 squadre e una vita di “Cucchiai” : Borriello, Amoruso. Se parliamo di calciatori che hanno spesso cambiato maglia questi due sono i primi che ci vengono in mente. Ma c’è chi ha fatto ancora “meglio”. E’ Sebastian Abreu, attaccante uruguayano che in carriera ha vestito ben 29 divise diverse. Un record. D’altronde se ti chiamano “el Loco” un motivo ci sarà. E non è certo questo l’unico. Inizia la sua carriera nel Nacional de ...