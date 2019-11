Antico Caffè Greco | fiducia nella magistratura

L Antico Caffè Greco - Bordoni : Raggi e Franchini devono intervenire - non va perso tassello importante del Centro : Roma – Arrivano le parole del coordinatore romano di Forza Italia Davide Bordoni : L’antico Caffè Greco è una delle più antiche e prestigiose attività commerciali e culturali di Roma parte viva di un racconto importante della vita artistica e letteraria della Capitale. Chiedo di convocare la Commissione Commercio per discutere dell’antico Caffè Greco . Sindaco e Ministro dei beni culturali devono intervenire affinché non si vanifichino ...

ITALIA IN SVENDITA/ Dietro lo sfratto all'Antico Caffè Greco di Roma mire straniere : L'Antico Caffè Greco di via Condotti a Roma, bene culturale riconosciuto dal Ministero, è a rischio sopravvivenza per uno sfratto