Tutto quello che si deve sapere per scegliere un tartufo bianco perfetto

Trattativa - Tutto quello che Berlusconi non ha voluto spiegare in aula : dalle leggi anticipate a Mangano alle pressioni di Dell’Utri al governo : Si è seduto allo stesso posto di Tommaso Buscetta: da quella sedia il boss dei due mondi svelò al mondo i segreti della mafia. Silvio Berlusconi, però, non era un pentito ma soltanto un teste assistito. Come tale aveva due opzioni: avvalersi della facoltà di non rispondere; oppure chiarire almeno una parte delle accuse e dei sospetti che da anni proiettano un’ombra sulla sua carriera d’imprenditore e politico. D’altra parte lo ...

Oggi il transito di Mercurio - Tutto quello che c’è da sapere : come e quando vedere il fenomeno - anche in diretta streaming : L’11 novembre 2019 nei cieli italiani va in scena, nuvole permettendo, il transito di Mercurio davanti al Sole. Il pianeta farà la sua comparsa sul bordo della stella alle 13:35, e si potrà seguire buona parte del suo lento movimento fino al tramonto: il fenomeno si concluderà alle 19:04 (quando entrambi i corpi celesti si troveranno al di sotto dell’orizzonte). L’evento è stato osservato in Italia l’ultima volta nel 2016, e ...

“Grazie Michael”. dopo l’ultima volta torna a parlare la moglie di Schumacher. Tutto quello che ha nel cuore : A sei anni dall’ultima intervista ufficiale Corinna Betsch, moglie di Michael Schumacher, torna a parlare. E lo fa con un omaggio al marito, sulle cui condizioni di salute ha sempre mantenuto e continua a mantenere un totale riserbo. L’intervista a ‘She’s Mercedes Magazine’ – ripresa da alcuni tabloid tedeschi e inglesi – è dedicata alla figlia 22enne Gina Maria, con cui condivide la passione per i cavalli. Corinna ha affermato che suo marito – ...

Transito di Mercurio : Tutto quello che c’è da sapere sul pianeta più “eccentrico” del Sistema Solare : Mercurio è di sicuro il pianeta più “eccentrico” del Sistema Solare: ciò non solo in riferimento alla sua orbita, meno circolare rispetto a quella degli altri pianeti, tanto peculiare da essere usata da Albert Einstein per verificare le previsioni della sua teoria della Relatività generale ed essere stata al centro del dibattito scientifico di inizio secolo. È un pianeta “terrestre”, il più piccolo e più vicino al Sole: la sua superficie – ...

Tutto quello che c’è da sapere sul passaggio di Mercurio davanti al Sole : (Immagine: NASA’s Goddard Space Flight Center/SDO/Genna Duberstein) Mercurio, il messaggero degli dei, transiterà davanti al Sole lunedì 11. Alle nostre latitudini comincerà il suo passaggio lungo 5 ore e mezza davanti al disco solare alle ore 13:35 e terminerà alle 19:03. Il passaggio è abbastanza raro: sono solo 13 le volte in un secolo che si può assistere a questo fenomeno. La coincidenza non è regolare: l’ultima fu nel 2016, quella ...

Black Friday in arrivo - Tutto quello che c'è da sapere nell'attesa : I giornalisti de L’Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L’Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finaleSi avvicina il periodo più bello dell’anno per gli appassionati dello shopping on line. Manca poco infatti al Black Friday, evento che ...

Vuoi sapere Tutto quello che si dice su sport e spettacoli su Twitter? Ora puoi seguire i Topics : immagine: Pixabay Dal 13 novembre Twitter rilascerà a globalmente la funzionalità chiamata Topics che permetterà agli utenti di seguire i tweet di un argomento specifico provenienti anche da account non seguiti. Testata inizialmente su Android ad agosto, la funzionalità si è dimostrata molto apprezzata dai tester e pertanto Twitter ha deciso di introdurla a tutti gli effetti nel suo social network. Grazie alla nuova funzionalità gli utenti ...

Fifa 20 – FUT Champions CUP Stage 1 – Bucarest : Tutto quello che devi sapere : Si svolgerà da venerdì 8 novembre a domenica 10 novembre la prima FUT Champions CUP di Fifa 20: ad ospitare l’evento sarà la città di Bucarest, in Romania, già sede della competizione lo scorso anno. In questo articolo troverai tutti i dettagli sulla competizione e le informazioni su come seguirla in diretta! FUT Champions Cup […] L'articolo Fifa 20 – FUT Champions CUP Stage 1 – Bucarest: tutto quello che devi sapere ...

Jorge Lorenzo MotoGP - Mondiale 2019 : “Segnali positivi a Sepang - io sono quello di sempre ma manca Tutto il resto…” : Jorge Lorenzo si appresta a concludere una delle stagioni più complicate della sua carriera. Anzi, forse la peggiore da quando è sbarcato in MotoGP. Il suo rapporto con la Honda non è mai sbocciato, e le difficoltà in questi mesi si sono fatte sempre più evidenti. Il maiorchino ormai è costretto a lottare tra la 15esima e la 20esima posizione, con distacchi abissali rispetto ai migliori. A Phillip Island, per esempio, ha tagliato il traguardo ...

Vuole partecipare ad una raccolta di cibo per la chiesa porta Tutto quello che può comprare - un pacco di pasta - quello che accade dopo è meraviglioso : Una storia bellissima di generosità e di cuori grandi. Una parrocchia, San Giovanni Battista di Ituverava, nell’interno dello Stato di San Paolo, in Brasile aveva organizzato una raccolta per dare ai più poveri del cibo, vestiti e qualunque bene di prima necessità. In tanti hanno risposto generosamente ma chi ha colpito più di tutti è stato un uomo, molto anziano, Antônio Vicente da Silva, che è conosciuto all’interno della comunità ...

Crozza - il monologo e il messaggio al governo : “Tutto quello che serve è impopolare - allora fatevi odiare e fate dell’Italia un Paese onesto” : Maurizio Crozza nel monologo di apertura di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – fa un’analisi dell’odierna situazione politica alla luce dei risultati delle Regionali in Umbria. E manda un messaggio a Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: “Lo sanno benissimo anche loro contro il populismo di Salvini non possono farci niente. E allora io la butto lì… ma perché non fate ...

Memory – The origins of Alien - Tutto quello che non sapete sulla genesi del film e del mito : Alien, 40 anni dopo. Ma quello xenomorfo chi l’ha creativamente davvero partorito? Il documentarista Alexandre O.Philippe con Memory – The origins of Alien (in questi giorni nelle sale del Trieste Science+Fiction Festival) offre un’osservazione trasversale, sinuosa e ipnotica sulla possibile origine del mito. Già, perché in questa atipica raccolta di testimonianze, di documenti d’archivio e supposizioni sull’Alien, manca intanto, parecchio ...

Debutta oggi Apple Tv+ - ecco Tutto quello che c'è da sapere e le serie tv disponibili : Il mondo dello streaming da oggi 1 novembre a un nuovo concorrente. Attivabile da oggi Apple Tv+, in Italia con le serie tv in lingua originale con sottotitoli e in altri 99 paesi del mondo, con una visione che sta sempre più cambiando.Negli Stati Uniti la tendenza in atto è il passaggio dalla tv cable a pagamento allo streaming, sempre a pagamento ma con meno vincoli e più economico. Grazie allo sport anche l'Italia sta viaggiando in questa ...